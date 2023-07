Como ingresaste a esta nota de Depor, estás muy cerca de saber todo sobre tu forma de ser, pues aquí se encuentra el test de personalidad que tiene la capacidad de brindarte esa información de la manera más rápida posible. No exagero cuando digo que la prueba es de las mejores que existen. Está al mismo nivel que “la que revela el trauma infantil que influye en ti” y “la que te ayuda a conocerte a la perfección, según tu colibrí favorito”.

El test de personalidad de esta nota está relacionado al tipo de sangre que tengas. Sí, dependiendo al grupo que perteneces, podrás descubrir cómo eres realmente. Dicho todo ello, no pierdas más tiempo. Mira la imagen que te he dejado más abajo y elige la gota roja que te represente.

La imagen del test de personalidad

En la ilustración de la prueba hay cuatro grupos de sangre: están el A, B, AB y O. Con total sinceridad, debes indicar a cuál perteneces. No sirve de nada la mentira. Solo te hará perder el tiempo, y considero que eso no quieres. Los resultados del test de personalidad los leerás después de haber dado tu respuesta. Estos son sorprendentes, pero no posen validez científica. ¡Ojo!

TEST DE PERSONALIDAD | Esta imagen te muestra cuatro gotas rojas que representan los tipos de sangre. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test de personalidad

Grupo de sangre A:

Si tu tipo de sangre es A+ o A-, eres una persona serena, comprensiva, racional y organizada. No te involucras en muchos dramas. Controlas muy bien tus emociones. Haces todo queriéndote acercar a la perfección y para alcanzar el éxito. Puedes llegar a ser tenso(a), quisquilloso(a) y ansioso(a).

Grupo de sangre B:

Si tu tipo de sangre es B+ o B-, eres una persona confiada, impredecible, apasionada, impulsiva, entusiasta y emprendedora. Tu personalidad es casi contagiosamente encantadora e inspiradora. Puedes llegar a ser un poco egoísta.

Grupo de sangre AB:

Si tu tipo de sangre es O+ u O-, eres una persona sociable, confiada, ambiciosa, natural y con capacidad de liderazgo. También destacas por ser empático(a). Puedes llegar a ser muy reservado(a) y misterioso(a). Rara vez pides ayuda para ti mismo(a). Prefieres decir una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa.

Grupo de sangre O:

Si tu tipo de sangre es AB+ o AB-, eres una persona comprometida, responsable, cautelosa y puntual. Te tomas muy en serio tus obligaciones. Tienes la urgencia de acabar lo que comenzaste. Sobresales por ser buen oyente. Puedes llegar a ser reacio(a) al riesgo.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

