La comunicación no verbal es un aspecto clave cuando hablamos de nuestro desarrollo social e incluye elementos que no todos perciben a primera vista. Desde la postura hasta los gestos de manera facial, el lenguaje corporal brinda señales de emociones y actitudes que, en algunos casos, son atípicas. El test de personalidad que te traigo te indicará que puedes analizar mejor la confianza de las personas según cómo cruzas las manos. La prueba consta de tres posturas distintas, pero solo una de ellas podrá ser de tu elección, según lo que más te identifica como persona. Al igual que otros gestos y posturas, este puede influir en la confianza que las personas depositan en ti, ya que refleja aspectos profundos de tu carácter y cómo te relacionas con los demás. Relaciona todo lo que puedas pensar y ahora entrégate a este desafío que podría cambiar la forma de cómo desarrollas tu día a día, siendo muy sincero con lo que respondes porque una mala mirada te dará una visión equivocada de ti. No hay tiempo límite para que puedas ir con las respuesta, pero estoy seguro que será más rápido de lo que pienso.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: conoce si eres alguien de confianza. (Foto: Genial Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Cruzando las manos como en la imagen n.º 1...

Si cruzas las manos como en la primera de las imágenes, quiere decir que eres una persona muy honesta, que siempre te muestras transparente con los demás y que no tienes problemas para mostrar tanto tus opiniones como tus sentimientos. De igual forma, no tienes reparos a la hora de expresar aquello que te incomoda o no te agrada, siendo directo con los demás. La sinceridad es una de tus principales virtudes, y es muy valorada por parte de tus amigos y familiares, que confían siempre en que les darás tu opinión sincera y franca, lo que te ayuda a la hora de crear lazos de confianza y respeto en tus relaciones personales. De esta forma, puedes construir vínculos auténticos y duraderos, lo que deriva en relaciones profundas y significativas basadas en una comprensión genuina y el respeto mutuo.

Cruzando las manos como en la imagen n.º 2...

Si lo haces como en el segundo de los ejemplos de la imagen, la sinceridad también está presente en tu vida, si bien en este caso deberías trabajar en la forma en la que das a conocer tus opiniones, ya que existen ocasiones en las que hieres los sentimientos de los demás, aunque esta no sea tu intención. También te sucede en ocasiones que muestras indiferencia con respecto a las opiniones de los demás, lo que podría jugar en tu contra a la hora de establecer relaciones sólidas, pudiendo incluso llevarte a la soledad. Es importante que seas capaz de aprender a controlar tu temperamento para evitar que puedan llegar a darse situaciones conflictivas y delicadas.

Cruzando las manos como en la imagen n.º 3...

Si la manera en la que cruzas las manos se corresponde con la tercera de las formas que se muestran en la imagen, eres una persona a la que los demás no quieren contarte sus secretos en ocasiones, puesto que, aunque te ven como una persona confiable, consideran que eres “hipócrita”. Por lo general, siempre tratas de buscar tu propio interés y ocultas tus sentimientos, llegando al punto de incluso llegar a mentir con el objetivo de conseguir tus metas y objetivos. Es por ello por lo que es necesario que comiences a reflexionar acerca de cómo tus acciones pueden llegar a afectar a la confianza y la intimidad en tus relaciones con los demás.

Te recomiendo ver este video

Este test de personalidad revelará por qué eres distinto al resto de personas que te rodean.

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.