Miles de usuarios en Facebook y demás redes sociales publican a diario los resultados que obtienen a través de los test viral de personalidad. Estas pruebas psicológicas nos revelan detalles sobre nuestro carácter y algunas veces forma de ser que posiblemente desconocíamos.

Así, tenemos el test viral de hoy. En la ilustración se puede apreciar 3 tipos de cánidos: un zorro, un perro y un lobo. Lo único que tendrás que hacer es elegir con el que más te identifiques, de esta manera conocerás los resultados.

Tras realizar tu elección en este test psicológico, descubrirás cuál tu verdadero instinto y cómo actúas ante algunas situaciones. Recuerda que debes ser sincero y responder con la verdad, pues así los resultados del test de personalidad serán válidos.

IMAGEN COMPLETA

El cánido que llame más tu atención te revelarás aspectos sobre tu personalidad. | Foto: Composición/Pixabay

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Perro: Eres una persona que suele tener la cabeza en las nubes. No puedes prescindir de él, tienes una personalidad de ensueño y no te vas a rendir. Ser un soñador significa que ves el mundo de una forma muy particular y es un verdadero regalo. Su capacidad para transformar el mundo tal como lo conocemos en un lugar seguro es un regalo como ningún otro.

Zorro: Significa que eres el tipo de persona que se siente más cómoda viendo las interacciones sociales desde la distancia. Por timidez o miedo al rechazo, es algo que solo tú sabes, incluso los más cercanos a ti dirán que se necesita mucho trabajo para romper el caparazón y hacerte hablar de ti mismo. No quieres ahuyentar a la gente, pero a veces lo haces de todos modos.

Lobo: Eres el tipo de persona que siempre está dos pasos por delante. A menudo intentas tener todo bajo control. Trabajas duro para asegurarte de que todo en tu vida sea perfecto y dedicas el mayor tiempo posible a hacer lo que puede, para mantener a raya el caos y el estrés. Ser planificado y organizado por la naturaleza puede hacer la vida mucho menos estresante, pero cuando se trata de amor, la planificación no siempre es aconsejable.

¿Qué es un test de personalidad?

También llamado prueba psicológica, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo.

La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar.

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en esta etapa.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

¿Cuál es el mejor test de personalidad?

El cuestionario 16PF es uno de los más respetados a la vez que utilizados. Fue el resultado de décadas de trabajo y análisis por parte de Raymond B. Cattell, un psicólogo británico conocido por sus grandes aportaciones al campo de la personalidad y, sobre todo, de la inteligencia. Fue él quien propuso, por ejemplo, la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada.

Este test de personalidad ha sido continuamente revisado y actualizado, pero la esencia sigue siendo la misma: estudiar nuestros rasgos de personalidad basándonos en 16 factores y cinco secundarios: factor A (Afectividad), Factor B (Razonamiento), Factor C (Estabilidad), Factor E (Dominancia), Factor F (Impulsividad), Factor G (Conformidad grupal), Factor H (Atrevimiento), Factor I (Sensibilidad), Factor L (Suspicacia), Factor M (Imaginación), Factor N (Astucia), Factor O (Culpabilidad), Factor Q2 (Autosuficiencia, Factor Q3 (Autocontrol), Factor Q4 (Tensión).