Conocernos más es una de las prioridades que tenemos las personas en la vida, pero no es tan sencillo. He ahí donde se han dado muchos ejercicios para lograrlo, muchos de ellos son famosos a nivel internacional, pero también están los ‘fáciles’, los mismos que quizás sean menos conocidos, pero mantienen un nivel de acierto que ha dejado a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de los test de personalidad que abundan en redes sociales en estos tiempos y que nos ayudan mucho para lograr un avance respecto a ello.

Los internautas han encontrado una alternativa para pasar los malos momentos que ha causado la pandemia del coronavirus (COVID-19). Asimismo, diferentes artistas crean este tipo de pruebas diariamente, con las cuales podrás conocer aspectos ocultos de tu forma de ser. Eso sí, todas las publicaciones de Depor cuentan con una validez científica, por lo que no solo se trata de un juego.

Este ejemplar de desafío o test de personalidad lo tenemos hoy en esta nota. Solo tienes que responder qué es lo primero que viste en esta gráfica que es tendencia en redes sociales. La forma principal que mires puede ser la que más llame tu atención, pero no tienes que pensar mucho, sino dejarte llevar para que así la solución o respuesta sea la más gratificante para ti.

IMAGEN DEL TEST

Dinos lo primero que veas en la imagen, si cocodrilos o un pájaro para conocer tu peor defecto. (Foto: Facebook/Mdzol)

RESPUESTAS DEL TEST

Un pájaro que vuela

Si notaste que el pájaro vuela, “entre las fauces” de los dos depredadores estás entre el grupo minoritario de personas que han hecho este test. Esto indica que eres una persona muy ingeniosa y de sangre fría. No te dejas impresionar por la realidad y tu espíritu de observación y tu calma interior te permiten tomar decisiones específicas y reflexivas, de las cuales rara vez te arrepientes.

Tu forma de pensar es definitivamente fuera de la normal y tu sentimiento “diferente” no lo hace pesar: sabes que mirar las cosas desde otros puntos de vista te hace ver la vida de una manera fuera de lo común, y que te parece mejor, porque no le importan las apariencias.

Siempre sabes qué consejo dar porque tu peso también es un regalo para las personas cercanas a ti y eres un excelente punto de referencia. Nunca te desanimes, tienes mucha paciencia. Digamos que la prudencia saludable te lleva a pensarlo por un momento antes de evaluar algo. Solo ten cuidado de no sospechar demasiado y pensar que hay algunos antecedentes sobre quién sabe cuán intrincadas son las cosas, ¡aunque a veces todo es mucho más simple!

Dos cocodrilos

Si notaste de inmediato a los dos cocodrilos, sin darte cuenta de nada más, significa que eres una persona muy sensible, que tiende a sentirse impresionado por la evidencia de los hechos cuando no le gustan. Eres un poco fatalista y piensas que si las cosas son así no puedes hacer mucho, pero a pesar de esto, la vida te llevó a desarrollar una gran fuerza y enfrentar las cosas como son. No te gusta engañarte: el blanco es blanco y el negro es negro. Eres valiente y enfrentas el problema sin pensarlo demasiado.

Solo trata de no apurarte y de contar hasta 10 cuando tengas que decir algo importante o tomar una decisión. ¡Pensarlo un poco más podría hacerte ver que las cosas no están tan claras como parece!

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

