Como ya es costumbre en los últimos tiempos de pandemia, los test de personalidad vuelven a destacar por encima de los retos virales en redes sociales. El acertijo de este semana va de conocer quién eres en realidad con solo elegir a una de las mariposas que hay en la imagen. Presta atención y comparte la prueba psicológica con todos tus amigos. ¿Estás listo? Desde ya te advertimos que el siguiente desafío visual no es apto para cualquiera.

Dicho todo lo anterior, a continuación te dejamos la imagen y qué significa cada una de ellas para ti. En esta oportunidad te traemos un nuevo reto que se ha vuelto viral por lo que esconde de tu personalidad. Se trata de una imagen con seis mariposas, y cada una de ellas tiene secretos sobre tu forma de ser que se revelarán cuando elijas alguna de ellas.

Los test de personalidad como este tienen una gran presencia en redes sociales, donde suelen volverse tendencia casi al instante. Ya sea que los resolvamos por aburrimiento o curiosidad, el solo dar un clic nos puede enganchar a una aventura desconocida. El plus, además, es que nos muestran detalles ocultos de nuestra personalidad que, como muchas veces, solemos ignorar.

Elige una imagen y descubre cómo eres realmente gracias a este test de personalidad (Foto: Facebook).

MARIPOSA 1

Eres una persona de amplia creatividad que te hace volver caprichoso. Esto no te avergüenza; al contrario, te hace feliz. Siempre te gusta sentir que eres el centro de atención y las miradas siempre van a apuntar hacia tu persona porque la gente se asombra. Además, no temes tener conflictos con nadie porque no haces caso a comentarios negativos. Te respetas a ti mismo.

MARIPOSA 2

Eres un atento aspirante a la perfección. Te caracterizas por ser ordenado, preciso y siempre puntual. Tenerlo todo bajo control es una de tus principales prioridades. Siempre evalúas todo tipo de opciones ante de tomar decisión alguna. Esquivo al riesgo siempre porque prefieres tener las cosas pensadas y no decidirlas en el momento. Si sucede algún imprevisto, explotas.

MARIPOSA 3

Tu personalidad te define como una persona muy tranquila. La vida te muestra como un ejemplo de sencillez ante todos porque no amas los excesos y no quieres conflictos o cosas que complican tu bienestar. Eres alguien que solo busca estar en paz por eso también te muerdes la lengua y reprimes sin decir lo que realmente piensas. Debes aprender a dejarte llevar, las comparaciones también pueden ser muy constructivas.

MARIPOSA 4

Generoso hasta los huesos. La humildad hecha personas. Eres de las personas que se preocupan porque los demás se sientan bien a pesar que te hagan sentir mal. Todos tienen el mejor concepto de ti porque eres sabio y digno de confianza. La idea de cambio para tu personalidad es que debes de aprovechar todas las oportunidades que tienes , así implique desviar la atención de otro.

MARIPOSA 5

El anhelo de novedad te abunda y se apodera de tu personalidad. No te gusta la rutina, siempre lo rechazas. El hecho de hacer las mismas cosas durante mucho tiempo, el mismo trabajo, conocer solo a las mismas personas te hace sentir apretado. Te atraen las experiencias nuevas y desconocidas. Siempre dispuesto a aprender de los que son diferentes a ti, en la diversidad ves muchas oportunidades.

MARIPOSA 6

Todo te sale bien. Eres quien sabe lo que quiere y cómo conseguir lo que quieres. Nunca te pones obstáculos en las metas planteadas. La terquedad es el elemento que más te caracteriza. Tienes un gran corazón y tu familia es tu pilar, tus metas coinciden con el bienestar de tus seres queridos.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

