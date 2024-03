Participar en la prueba no te quitará bastante tiempo. Vas a tener que dejarte llevar por tu intuición. Nada más. El test de personalidad que te presento aquí es el único camino. Solo no olvides que no podrás cambiar tu respuesta después que la menciones. Piensa bien antes de tomar una decisión. Como ya dije arriba, tienes que indicar quién de todos ellos consideras que esconde algo. La prueba tiene a cuatro personas, representadas en siluetas distintas con un signo de pregunta diferenciado por el color. Puede que tu elección se base en tu color favorito, o la forma de la silueta y hasta lo más atractivo. De acuerdo a la solución podrás entender si eres alguien que está un paso adelante de los demás. Tu sinceridad hoy será valiosa para entender que las respuestas podría darle un giro distinto a tu vida, como darte a entender que tu lenguaje corporal te ayuda a ver que esconden tu entorno más cercano y por qué lo hacen.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: escoge quién crees que oculta algo. (Foto: Pinterest)

Mira los resultados del test de personalidad

La mujer del fondo azul...

Si crees que esta persona esconde algo, puedes leer a los demás sin ningún problema. Siempre estás a un paso adelante del resto. No te pueden engañar porque llegas a grabarte los gestos y comportamientos de la gente.

El hombre del fondo verde...

Si crees que esta persona esconde algo, tienes la capacidad de distinguir el bien del mal. Te dejas guiar por la intuición. Notas cosas que los demás no. Dominas muy bien tus sentidos.

La mujer del fondo amarillo...

Si crees que esta persona esconde algo, el lenguaje corporal te permite ver lo que alguien oculta. Quienes te conocen no pueden mentirte. Siempre sabes lo que todos quieren con una sola palabra.

El hombre del fondo rojo...

Si crees que esta persona esconde algo, escuchas a la perfección. Puedes saber si alguien te dice la verdad o no, de acuerdo a su tono a la hora de hablar. Te desenvuelves fácilmente en la profesión que desempeñas.

