Luego de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en lo más popular de las redes sociales, al punto de ubicarse entre los favoritos de los usuarios de Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una prueba visual que podría revelar algo que desconocías sobre tu personalidad. ¿Preparado? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Este test viral consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla, pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves primero un tigre o una mariposa?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue un tigre, podrías ser una persona que se caracteriza por ser bastante frontal. No sabes disimular cuando algo te molesta. Eres muy franco y honesto. Tu excesiva sinceridad muchas veces te ha traído fuertes dolores de cabeza. No soportas la hipocresía y la gente falsa. Te destacas por la responsabilidad con la que emprendes todos tus proyectos. Constantemente estás en la búsqueda de nuevos desafíos y aventuras para ponerte a prueba. No te gusta quedarte quieto y menos mantenerte en tu zona de confort.

Si lo primero que viste fue una mariposa, podrías ser una persona que destaca por su poder de observación. A su vez, tiendes a sobresalir por tu creatividad y por la rapidez con la que resuelves problemas. Tus consejos son los mejores y tus amigos siempre acuden a ti en búsqueda de ellos. Quienes te rodean te ven como una persona en la que pueden depositar toda su confianza y hablar de todo. Guardas los secretos más ocultos de mucha gente. Detestas las injusticias y los malos tratos.

