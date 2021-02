¿Te animas a descubrirlo? Adelante. A continuación te mostramos una nueva prueba visual que podría revelar algo que no sabías de ti. No hay día que las redes sociales no nos sorprendan y este fin de semana no podía ser la excepción. Además de los retos virales ya populares en Internet, los test de personalidad han pasado a convertirse en la atracción principal de millones de usuarios este 2021.

Como todos los retos de este tipo, este test consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué animal fue el primero que viste en la imagen? Piensa bien tu respuesta porque te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer secretos de ti que tú mismo desconocías. Mira con atención y responde cuanto antes: ¿Una jirafa, un oso, un gato o qué?

IMAGEN COMPLETA

Dinos qué animal viste primero y descubre tu tipo de personalidad con solo ver esta imagen (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

JIRAFA

Si tu respuesta fue una jirafa, déjanos decirte que tu mirada siempre está puesta hacia arriba. Te enfocas en tus objetivos y no te detienes hasta hacerlos realidad. Pese a que buscas alcanzar las estrellas, siempre tienes los pies en el suelo y no deseas imposibles. Eres alguien humilde y modesta. Ves más allá de lo evidente y por eso los demás valoran tu opinión. Analizas las cosas antes de actuar y eso provoca que pocas veces te arrepientas de las decisiones que tomas.

KOALA

Ahora, si lo primero que viste fue a un koala, tienes que saber que es muy probable que tu personalidad sea adorable y tierna. Eres dulce y divertido (a), y te gusta llevarte bien con todos. Disfrutas de los pequeños placeres de la vida y no te complicas mucho, pero no quiere decir que no te importe tu entorno. Siempre estás buscando la felicidad y buscas hacer sonreír a las personas. Eres una persona increíble.

OSO

Si viste un oso ni bien te topaste con la imagen viral, esto significa que eres una persona fuerte y protectora. Eres gentil y cálido (a) con tus seres queridos, pero no dudarías en destrozar a las personas que puedan representar una amenaza para ti o tu familia. Eres consciente de tu fuerza, pero a veces te olvidas de la fuerza de los demás. Prefieres estar solo (a) y te gusta ocuparte de tus propios asuntos. Eres una persona que se lleva bien con los demás.

GATO

Si lo primero que viste, por el contrario, fue un gato, te contamos que eres un guerrero (a) de la vida y sobreviviente. Sin embargo, los que te conocen de cerca saben que también tienes un lado adorable. Tienes un instinto combativo y siempre dices lo que piensas, pero tampoco te importa lo que dicen sobre ti. Prefieres estar sola y eres muy talentosa.

ELEFANTE

Por otro lado, si tu animal elegido fue el elefante, tienes que saber que eres un ser cálido (a) y amable. Buscas tener éxito pero siempre a través del camino correcto. Tu personalidad una mezcla de grandeza y humildad, una combinación perfecta. Eres fuerte, pero no te gusta alardear de ello y mucho menos imponer nada. Tienes buena memoria, pero también sabes perdonar y dejar atrás los errores que otros han cometido y te dañaron.

CERDO

Ahora, si fue un cerdo lo primero que viste, déjanos decirte que eres una persona muy inteligente, astuta y te adaptas fácilmente a cualquier entorno. Tienes una personalidad aguda y puedes cambiarla de acuerdo con el entorno y tus objetivos. Sabes lo que quieres en la vida y luchas para obtenerlo con ayuda de tu inteligencia y tus habilidades.

PATO

Si tu animal fue un pato, esto significa que eres una persona que aparenta estar tranquila en la superficie, a pesar de que por dentro estés agitándote mucho. Eres reservada por naturaleza y no compartes tus pensamientos con los demás fácilmente. Es por eso que solo las personas más cercanas a ti saben quién eres realmente y te conocen de verdad; por esta razón tus relaciones suelen ser duraderas, pues te lleva tiempo construirlas.

BÚHO

Finalmente, si tu respuesta fue un búho, eres una persona sabia y tranquila, aunque también poderosa. Nunca actúas de manera precipitada y te tomas el tiempo para elegir tus batallas, pero cuando lo haces eres tan rápido (a) y despiadado (a). Tienes la capacidad de leer a las personas, por lo que reconoces a quienes actúan falsamente o con mala voluntad, eso te da ventaja sobre ellos. Tu inteligencia es uno de tus mayores atributos.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

