Para miles de usuarios de Facebook y demás redes sociales, los test virales de personalidad se han convertido en uno de sus contenidos preferidos. Y es que este tipo de test psicológicos pueden mostrarnos aspectos de nuestra personalidad que no conocíamos, son simplemente responder una interrogante. Debemos de tener en cuenta que la pandemia del COVID-19 obligó que las personas busquen diferentes formas de diversión desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Presta atención a la ilustración que te dejaremos líneas abajo. En la imagen se pueden ver diferentes formas: entre rostros y demás figuras. Según tu personalidad, elegirás una imagen, exactamente la que llame más tu atención. De esta manera estarás cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada forma que aparece en la imagen y lo que podría implicar en tu vida. Tenemos que decirte que debes ser lo más sincero posible, ya que tu respuesta tendrá influencia en los resultados que consigas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu respuesta te mostrará rasgos ocultos de tu personalidad. | Foto: bioguía

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Cráneo

Si lo primero que viste fue a la cara que se forma cuando ves la parte blanca de la imagen, entonces probablemente lo que más te esté consumiendo sea algo relacionado con tu rutina. Puede ser que tu trabajo, tus exigencias con el estudio, el deporte, o cualquier otra cosa que hagas a diario, te tengan alienado. Al estar tan inmerso en esa rutina, te pierdes la visión del panorama completo, pues eso no es lo único que existe a tu alrededor.

Puede que alguien de tu círculo te lo haga notar, quizás en forma de reclamo, y entonces ahí veas que apasionarte es algo súper positivo de ti, pero obsesionarte es otra cosa. Tómate el tiempo para diversificar tu energía y no pierdas de vista a quienes más te quieren.

Rostros gemelos

Si lo primero que viste fueron las caras de perfil quizás lo que te tenga embobado esté vinculado con el amor. Puede ser tu pareja actual, un ex que no logras dejar atrás, un amor prohibido, alguien que te gusta pero no se lo dices o un amor no correspondido. Algo de ese vínculo te genera una contradicción. Tu mente y tu corazón debaten qué es lo correcto, y no resolverlo te deja todo el tiempo suspendido en una maraña de pensamientos que, cuanto más intentas entender, más te atrapan.

Suelta un poco el tema. Reparte tu energía y tu atención en otras cosas. Eso no solo te aliviará, sino que además te dará claridad y tranquilidad para resolver lo que tenga que ser de la mejor manera. Recuerda, además, que cuando hay un conflicto vinculado con el amor, muchas veces la respuesta está dentro de uno mismo, solo que no nos permitimos escucharla. Si haces un poco de silencio y escuchas a tu corazón, sabrás qué hacer.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

También llamado prueba psicológica, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar.

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en esta etapa.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

