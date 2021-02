No esperes más. ¿Te animas a participar de este test que viene causando furor en la Internet? Muy aparte de los retos virales, los test de personalidad han pasado a convertirse en la atracción principal de las redes sociales en el 2021, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. Dicho esto, te mostramos una nueva prueba visual que podría revelar tu tipo de inteligencia.

El siguiente desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que viste en la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer tu tipo de inteligencia en un santiamén. Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves a una mujer, una manzana o un jarrón con flores?

IMAGEN COMPLETA

Mira la imagen, dinos qué viste primero y descubre tu tipo de inteligencia con este test (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

UNA MUJER

Si tu respuesta a la pregunta sobre qué viste primero en la imagen es el rostro de una mujer, déjanos decirte que eres dueño de una mente muy intuitiva. En líneas generales, eres una persona segura a la hora de actuar porque sabes siempre lo que es mejor para ti. Pese a que muchas veces no eres consciente del por qué, casi siempre tomas la decisión correcta.

Ahora bien, lo dicho anteriormente no quita el hecho de que tus planes o metas se puedan llegar a ver afectados por distintos inconvenientes que surgen de la nada o motivos de fuerza de mayor. No obstante, debes saber que si esto llegara pasarte, no dejes que te afecte. Recuerda que siempre puedes volver al punto de partida y empezar de nuevo.

JARRÓN CON FLORES

Por otro lado, Si lo primero que viste fue un jarrón lleno de flores, debes saber que tu tipo de inteligencia se basa en el análisis. Tu mente es puramente analítica. Eres lo que muchos suelen llamar ‘controlador’, aunque no necesariamente esto tiene que ser algo malo. Sin embargo, es cierto esta característica es motivo de que te cuesten tomar muchas decisiones importantes.

En esta misma línea, y a diferencia de los que vieron una mujer en la imagen, sueles desconfiar -y mucho- de tu propio instinto. Eres mas bien de las personas que prefieren tomar otro camino pensando y analizando cada detalle o situación que se te presenta en el día a día. Ello te permite obtener siempre los resultados que esperas, además de que tu entorno no se ve afectado en lo más mínimo.

UNA MANZANA

Finalmente, si la manzana fue lo primero en llamar tu atención, te queremos contar que tienes una capacidad increíble para hallar el equilibrio entre la intuición y la lógica. Usualmente tienes el control de tus sentimientos y nunca dejas de lado tu intuición. Pero ojo, esto no significa que dejes de lado la razón, puesto que eres de complementar tus sensaciones para lograr un mejor resultado.

Asimismo, cabe mencionar que este equilibrio te ayudará a encontrar armonía y paz contigo mismo y el medio ambiente con el pasar del tiempo. Tu círculo social te considera un gran consejero y por eso suelen aparecer en busca de asesoramiento y apoyo. Pero eso sí, toda la ayuda que das no suele retribuirse, ya que cuando tú busques apoyo no siempre lo encontrarás.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

