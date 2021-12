Tu momento es ahora. Dejando atrás a muchos retos virales, este test de personalidad se ha vuelto tendencia en solo horas y es uno de los más buscados en la actualidad. ¿Te animas a pasar por esta prueba psicológica antes de Navidad? Ojo, recuerda que pase lo que pase líneas más abajo, será tu elección la que te lleve a seguir este camino revelador. Como ya es costumbre, el siguiente desafío visual viene siendo comentado en todas las redes sociales, donde ya goza de mucha popularidad por su efectividad.

Ya se por la su forma, posición o color, el monstruo que escojas abrirá uno u otro camino para que conozcas más sobre tu personalidad, dándote así la posibilidad de trabajar en tus mejores aspectos. Es más, una vez sepas la respuesta, podrás conocer qué es aquello que realmente te falta en la vida. ¿Una locura, no? Pues compruébalo tú mismo.

Sin más preámbulo, el siguiente test trata de revelar los rasgos más profundos de tu personalidad. ¿Cómo? Pues dándote la tarea de ver una imagen por unos segundos y así decidir por uno de los ocho monstruos que reposan sobre un árbol navideño. Así como lees. Y es que de acuerdo a la criatura que elijas, descubrirás detalles que desconocías de ti hasta hoy.

IMAGEN COMPLETA

Descubre cómo terminarás el 2021 con este test de personalidad (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

MONSTRUO 1

Si la criatura que elegiste fue la 1, pues déjanos decirte que esto significa que eres una persona que vive para su trabajo. Siempre estás ocupado/a y no tienes un segundo para el descanso. Dicho esto, es claro que lo que te hace falta en este caso es tiempo. Al menos el suficiente para poder organizar tus compromisos y dejar espacio destinado al disfrute con amigos o con la familia.

MONSTRUO 2

Si tu monstruo, por el contrario, fue el segundo, eres una persona que se caracteriza por la concentración. Aunque estas personas pasan tiempo con quienes quieren, suelen sentir que no pueden entregarse de lleno al instante. Están todo el tiempo necesitando la aprobación del otro, lo que hace que estén en pose casi todo el tiempo. Es necesario encontrarse y juntarse con esas personas que de verdad te conocen.

MONSTRUO 3

El tercer monstruo es aquel que representa a quienes se sienten lejos del amor. Quieren a alguien para compartir su romance, pero no lo tienen. Quieren abrazar y entregarse a un otro que haga lo mismo por ellos. Muchas veces dispara la tristeza. Románticos, en ocasiones intentar ocultar esta característica. De todas maneras, están alertas, siempre, para encontrarse con quien puedan compartir la vida.

MONSTRUO 4

Racionales y centrados, estas personas han dejado los desafíos y la emoción de lado. Están lejos de hacer locuras y en muchos casos ya han sentado cabeza. Tanto, que no hay viajes o nuevas experiencias en sus agendas. Amantes de los deportes extremos y de vivir al límite, están en un momento en el que su deseo aparece contenido. Adrenalina es lo que falta y saben dónde encontrarla.

MONSTRUO 5

Si tu monstruo fue el quinto, presta mucha atención porque significa que tu autoestima es baja. El amor por ti es escaso y es necesario tomarlo con seriedad y pedir ayuda. No es momento de quedarse con las ganas, sino de reflexionar sobre lo que se es y tratar de quererse un poco más. Identifica tus defectos y empieza a construir un nuevo camino a partir de ellos.

MONSTRUO 6

Estas criaturas son por lo general las más sociales de todas. Además, son amantes de los animales puesto que conocen que traen alegrías y nunca los dejan solos. Adoptar a un perro o a un gato es el camino. A veces, las condiciones no son las mejores y es preferible no hacerlo. Por más ganas que se tenga. Tanto dueño como mascota deben estar felices.

MONSTRUO 7

Si el monstruo que elegiste fue este, pues la fuerza y perseverancia son lo tuyo. Sin embargo, hay un detalle: falta motivación en tu vida. Varias de las cosas que te rodean no parecen estimularte. ¿Qué hacer entonces? Pues encontrar esa fuerza para continuar. Ya sea con ejercicio, estudiando buscando otros desafíos, algo que demuestre un cambio, se hace necesario.

MONSTRUO 8

Finalmente, y no por eso menos importante, el monstruo número ocho es uno que se aferra a la rutina. No hay mucho más que aburrimiento y pareciera que falta algo que te mueva la escena. El día a día se repite y la clave es tratar de modificarlo. Al menos un poco. Lo suficiente para sentir que el pasto no está creciendo debajo de los pies.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

