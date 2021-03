Un test de personalidad hace la labor de una especie de prueba psicológica , por lo que puede mostrarte aspectos que, quizá, no conocías sobre ti hasta ahora. Adelante, no te pierdas unas de los retos más buscadas en Internet en la actualidad. Nuevamente, los desafíos visuales se ponen a la orden del día para entretener a millones de usuarios en todo el mundo. ¿Habías visto un test como este antes? No dejes pasar la oportunidad de hacerlo.

Muchas personas buscan en estos test virales cuáles son sus fortalezas y aspiraciones, pero pocos han estado tan cerca de encontrar los datos ocultos de su personalidad, siendo esto algo que quizás a primera vista no sabías. ¿Qué tienes que hacer entonces para descubrirlo? Pues solo hay que mirar atentamente la imagen e identificar tu tipo de pulgar.

IMAGEN COMPLETA

Este nuevo desafío visual consiste en mirar la ilustración que te mostramos a continuación y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Cuál de los pulgares de la imagen se parece al tuyo? Piensa bien y responde. Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser en las relaciones amorosas.

Mira la imagen, dinos qué forma tiene tu pulgar y descubre cómo eres en las relaciones amorosas con este test (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

DEDO PULGAR ‘A’

Si la parte superior es más larga que la inferior, son personas apasionadas que se “lanzan” al amor sin medir las consecuencias. El trabajo, el estudio y el resto del mundo son apenas espejismos al lado del objeto de su deseo. Si por algún motivo su pareja tarde un poco más de lo habitual en responder en el chat es posible que sea mejor correr porque habrá una explosión de emociones inesperadas.

DEDO PULGAR ‘B’

Si ambas falanges son iguales o casi, suelen ser personas tranquilas y sensatas pase lo que pase. Planean con cuidado su vida y la vida de sus seres queridos ya sea que se trate de asuntos de poca importancia, trabajo o relaciones amorosas. En una relación este tipo de personas facilitan un desarrollo sin prisas, lleno de actos bien pensados y atención a los detalles.

DEDO PULGAR ‘C’

Si la parte inferior (falange proximal) es más larga que la superior, es natural que las personas con dedos de esta forma se ganen la confianza de quienes los rodean. Son sensatos y observadores, así mismo tienden a analizar (un poco más que los demás) lo que pasa a su alrededor. En cuanto a las relaciones es típico que se hagan preguntas del estilo de “¿y qué pasaría sí?”.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

