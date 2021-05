El siguiente desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que ves en la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer de qué manera te ven los demás. Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿un hombre o un pingüino? Veamos la siguiente nota que tenemos preparado para ti.

Además de los retos virales, los test de personalidad han pasado a convertirse en la atracción principal de las redes sociales en el 2021, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. Dicho esto, te mostramos una nueva prueba visual que podría revelar algo que podría revelar lo que otros piensan de ti.

Sin perder más tiempo, te enseñaremos a continuación la imagen viral que es tendencia en redes sociales como Facebook y Twitter. La comunidad de ambas plataforma ha empezado a compartir esta nueva prueba, la cual consideran que es una de las más asombrosas actualmente en Internet. En Depor, te aconsejamos ser lo más sincero posible, puesto que cada figura tiene un diferente significado. Sin más rodeos, observa la imagen y no cometas trampa.

IMAGEN DEL TEST

Mira la imagen, dinos que viste primero y conoce nuevos rasgos de tu personalidad ahora. (Foto: Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST

HOMBRE

Siempre estás buscando ponerte en el lugar de los demás e intentas no prejuzgar a la gente. Prefieres primero conocer y después armar una opinión con fundamento sobre el otro. Rara vez te equivocas cuando crees que alguien te está mintiendo, tienes una especie de sexto sentido para descubrirlo.

Sin embargo, hasta no tener un hecho que demuestre lo que presumes, no aseguras nada. Detestas las manipulaciones y las falsedades. No te gusta llamar la atención ni alardear de los conocimientos que sabes. Asimismo, te destacas por ser alguien muy comprensivo.

PINGUINO

Eres una persona que se destaca por su autenticidad. Te importa poco y nada lo que los demás opinen sobre ti. No te gusta que te den órdenes o te digan qué es lo que debes hacer. No te conformas fácilmente y siempre estás buscando nuevos desafíos. A la hora de decir lo que piensas no tienes ningún filtro. Esto te ha traído en muchas ocasiones fuertes dolores de cabeza, sin embargo, prefieres no callarte nada y siempre ir al frente

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

