Cómo somos o los aspectos de nuestra forma de ser escapan, muchas veces, de nuestra vista. Claro, creemos que nos conocemos bien, pero la realidad es que no. En esta ocasión, no hablamos de lo positivo, sino de lo negativo, lo malo, lo oculto, lo oscuro de tu personalidad. Estarás frente a una prueba psicológica que te dejará con la boca abierta.

Continuando con este tipo de pruebas visuales o test de personalidad para conocernos mejor y más, llegamos a esta gráfica que nos dirá cómo nos miran desde lejos o cómo somos percibidos por otras personas con solo responder una pregunta. ¿Cómo así? Solo es cuestión de revisar bien la gráfica, detalle a detalle, y decirnos qué fue lo que viste primero, quedándote con ello solo para conocer las respuestas.

Recuerda que tienes hasta tres opciones para decidir. En la imagen, puedes encontrarte con un perro, un gato o un conejo, depende de cómo percibes la imagen, conocerás una respuesta más cercana al lado oscuro de tu personalidad. Ponte alerta: no tienes que escoger, sino quedarte con lo primero que veas y luego ir a las líneas abajo para enterarte cosas que no tenías en cuenta.

IMAGEN DEL TEST

Dinos si ves un perro, un gato o conejo en la imagen y conocerás tu lado oculto. (Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST

Gato

Si lo primero que viste fue un gato, eres una persona que se destaca del resto por su mentalidad, una bastante liberal y moderna. Eres de los que evitan las limitaciones y los ambientes, en donde te sientes encerrado o atrapado no van contigo. La zona de confort no es para ti, ya que siempre estás buscando nuevas aventuras y desafíos para poner a prueba tus capacidades. Estás convencido de que la gente puede cambiar y mejorar sin importar los antecedentes que tengan.

Conejo

Eres de los que piensan en todos los detalles y de los que no pasa nada por alto. Te caracterizas por ser bastante objetivo e imparcial a la hora de tomar decisiones, incluso cuando el resultado no es beneficiarte. Te destacas por tu inteligencia y por la lógica con la que resuelves los conflictos. Siempre encuentras una manera correcta de abordar todas las situaciones que se te presentan. Para ti, los errores no están permitidos.

Perro

Te caracterizas por ser bastante fiel y leal con tus seres queridos. Te comprometes con todo lo que haces y eso, la mayoría de veces, te conduce a los resultados esperados. Tienes un gran sentido de protección y eres muy vulnerable con los que más quieres. Por tu círculo más íntimo, eres capaz de sacrificar tu propia felicidad para verlos felices.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

