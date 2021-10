Hoy en día muchos usuarios quieren saber más sobre sí mismos. Es por eso que los test de personalidad han ganado popularidad en Facebook y otras redes sociales. Si tú quieres participar en uno, en esta nota te presentamos una prueba viral psicológica que te indicará si eres una persona lógica.

¿Qué ves primero en la imagen? Esa es la pregunta que debes responder para automáticamente sumarte al test viral. De acuerdo a lo señalado por MDZ Online, lo que contestes te dará a conocer aspectos sobre tu forma de ser.

Pero antes que nada, es necesario que sepas lo siguiente: la honestidad en esta prueba psicológica es importante. No mientas a la hora de responder la interrogante. Solo hay dos opciones: unas manos y una cámara fotográfica. Cada alternativa posee un significado diferente.

Imagen del test viral

¿Unas manos o una cámara fotográfica? ¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Manos:

Si lo primero que viste fueron las manos, eres una persona generosa, bondadosa, que sobresale por ser muy inconformista. Te vas de los lugares donde crees que no puedes crecer. Te rodeas de gente que piensa igual que tú. No te agrada estar quieto(a) y aspiras a tener más. Odias discutir. No te haces problemas por asuntos sin mucho sentido. Vives tus días como si fueran los últimos.

Cámara fotográfica:

Si lo primero que viste fue la cámara fotográfica, eres una persona lógica y racional. Evalúas todo antes de tomar una decisión. Te cuesta reconocer tus errores. Consideras que equivocarte está prohibido. Eres una persona observadora, comprometida y responsable. Tienes una inteligencia brillante. Eres obsesivo(a) con la perfección. Los demás depositan su confianza en ti.

