Superando a muchos de los retos virales más famosos de las redes sociales, este test de personalidad apareció como el gran favorito de millones de cibernautas en la actualidad. ¿Estás listo? No olvides que este tipo desafíos visuales suelen ayudar a comprender un poco más sobre nuestra forma de ser, así como otros detalles sobre nuestra personalidad que a veces dejamos de lado. Participa ahora y comparte la prueba con tus amigos para amenizar el día. Mira con atención, dinos qué viste primero y deja que este acertijo haga su trabajo.

Desde ya te advertimos que tengas en cuenta que la honestidad es muy importante para que este test de personalidad tenga validez. No mientas a la hora de responder, ya que esto podría poner en peligro la prueba. Solo hay dos opciones en la ilustración: un corazón y una ballena. Cada una de las alternativas tiene un significado distinto, por lo que no existe respuesta incorrecta.

Para sumarte a este test viral de personalidad solo debes decirnos qué ves primero en la imagen o cuál de las figuras fue la que más llamó tu atención. Y es que, según informa la web de ‘MDZ Online’, lo que contestes será determinante para que conozcas cómo te ven algunas personas cercanas a ti, como es el caso de tus amigos o familiares. Impresionante, ¿no? Buena suerte.

IMAGEN COMPLETA

Descubre como te ven las personas gracias a este test de personalidad (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

BALLENA

Si lo primero que viste fue la ballena, eres una persona que jamás pasa desapercibida. Mucha gente quisiera ser como tú. Hay quienes te ven como un referente. Sueles ser muy equilibrado(a) a la hora de tomar decisiones. Destacas por tu exquisito gusto. Consideras que lo que sucede, conviene. Tratas de ver el lado bueno de las cosas.

CORAZÓN

Si lo primero que viste fue el corazón, eres muy detallista. Tu familia es importante para ti. Detestas la zona de confort. Siempre buscas nuevas actividades para desafiarte. No te gusta estar quieto(a). Eres una persona amable. No guardas rencor. Perdonas con facilidad, lo que no siempre es bueno. Prefieres no prejuzgar a nadie.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?