Los acertijos visuales y los test de personalidad se han vuelto muy populares en redes sociales a partir de la pandemia por coronavirus. A continuación, te presentamos una prueba viral psicológica que ha sorprendido a más de un internauta, ya que es capaz de indicarte si eres o no una persona digna. ¿Qué observas primero, un foco o una serpiente?

Ten en cuenta que para que sepas cómo eres realmente, no debes mentir a la hora de dar tu respuesta. Por otro lado, solo hay dos opciones en la ilustración: una foco o una serpiente. Cada alternativa tiene un significado diferente.

Participar es fácil. Lo único que debes hacer es responder una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación es muy importante. Según MDZ Online, lo que digas te revelará todo sobre tu forma de ser.

IMAGEN COMPLETA

Conoce qué tan sociable eres dependiendo si ves un foco o una serpiente. (Foto: MDZ)

SOLUCIÓN DEL TEST

Foco: eres una persona muy extrovertida. Posees una gran facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y amas hacer amigos nuevos. Eres sumamente sociable, auténtico y no le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. Te caracterizas por dar muy buenos consejos y quienes te rodean acuden a ti en búsqueda de los mejores. No soportas la gente hipócrita y falsa. Vas siempre al frente sin importar las consecuencias y tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón.

Serpiente: eres alguien que tiende a sobresalir por ser muy observador y detallista. No toleras que te den órdenes o te marquen el camino a seguir. No crees en el amor para toda la vida y prefieres tener relaciones cortas pero memorables. Tiendes a destacarte por tu capacidad creativa. El presente es lo más importante que tienes y no lo quieres malgastar con problemas o asuntos sin sentido. Eres bondadoso y amable con todo aquel que se cruza en tu camino.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes.





