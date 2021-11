Los test de personalidad, a diferencia de los acertijos visuales, permiten a los usuarios saber más sobre su persona. Dicho ello, ahora te damos a conocer una prueba viral psicológica capaz de indicarte si eres aplicado(a).

Si decidiste participar en esta prueba, es necesario que sepas que solo debes contestar una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen que acompaña esta nota? De acuerdo a MDZ Online, tu respuesta te revelará cómo eres en realidad.

Ten en cuenta que la honestidad es muy importante en este test. No se vale mentir. Solo hay dos opciones en la ilustración: un ave y una hoja. Cada alternativa posee un significado diferente. ¡No digas que no te avisamos!

Imagen del test viral 2021

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona aplicada. Solo dinos qué ves primero en la imagen. ¿Un ave o una hoja? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Ave:

Si lo primero que viste en la imagen fue el ave, eres una persona reflexiva, muy aplicada y perseverante. No te rindes. No te haces dramas por problemas sin mucho sentido. Jamás tomas decisiones impulsivas. Eres muy respetuoso(a) y cordial. Eliges rodearte de personas que ven el lado bueno de las cosas. No toleras a la gente negativa.

Hoja:

Si lo primero que viste en la imagen fue la hoja, eres una persona muy insegura. No disfrutas el presente. Te aferras al pasado y le temes al futuro. Te estancas en asuntos sin mucho sentido. Te cuesta mucho asimilar los cambios. Eres alguien capaz de sacrificar su felicidad con tal de ver alegres a quienes amas. Tu familia es muy importante para ti. Crees en el amor para toda la vida.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.