Si observaste bien la imagen -la de la nota-, podrás darte cuenta que hay hasta dos figuras resaltante, un ciervo y pinos. Para esta ocasión, solo hay que resolver cuál de las dos posibilidades captaste primero para conocer las respuestas a este test de personalidad. Recuerda que conocernos más es una de las prioridades que tenemos las personas en la vida, pero no es tan sencillo y lo veremos en este acertijo visual.

Hoy, estamos hablando de una de las pruebas de personalidad que abundan en redes sociales en estos tiempos y que nos ayudan mucho para lograr un avance respecto a nuestros comportamientos.

Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica. De manera muy sencilla, deberás elegir una de las figuras que te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser que, quizás, desconocías.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona bondadosa. Solo dinos si viste primero los pinos o al ciervo. (Foto: MDZ Online)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Ciervo

Si viste primero el ciervo, eres una persona confiable, bondadosa y amable. Siempre te entregas al 100 % en tus relaciones. Tienes que ser más cauteloso(a). Mucha gente se acerca a ti para obtener alguna ventaja. Debes aprender a diferenciar a esas personas.

Pinos

Si viste primero los pinos, sobresales por tu autonomía. No toleras ver sufrir a quienes amas. Consideras que la vida es muy corta para no hacer lo que amas. Nunca tienes un “no” como respuesta. Vives como si no existiera un mañana. Desconoces el sentimiento de culpa. Tienes un espíritu aventurero. Tu mirada está puesta en el hoy y en tus objetivos. Sabes muy bien lo que quieres. No te dejas asustar por lo desconocido.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL