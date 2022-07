La mente es capaz de proyectar increíbles rasgos de nuestra personalidad según las elecciones que tomamos, y los test virales así lo han demostrado a lo largo de los días en redes sociales. Presta atención a cada detalle de la ilustración, dinos qué figura fue la primera que llamó tu atención en este reto visual y conoce su significado al final de la nota. Ya sea que veas un pincel o un pollo, te invitamos a pasar por este increíble acertijo que tiene a más de uno con la boca abierta. No dejes pasar esta oportunidad.

Evita hacer trampa, ya que realizar este desafío de manera óptima te ayudará a conocer nuevos aspectos de tu personalidad. Es importante mencionar que a pesar de que esta publicación se relacione al entretenimiento, este no deja de ser una prueba psicológica con validez científica. ¿Estás preparado para lo que viene? Adelante.

Diferentes artistas han creado este tipo de test para maravillar a millones de usuarios en todo el mundo. Nadie quiere quedarse afuera cuando se trata de un nueva publicación de este tipo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Solo deberás prestar mucha atención a la imagen y elegir una de las figuras para saber si eres buena persona.

IMAGEN COMPLETA

Test viral: descubre si eres una persona correcta según la figura que elijas en esta prueba (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UN PINCEL

Si esta figura llamó tu atención, significa que eres alguien con un gran espíritu aventurero. No te conformas con los fácil y buscas desafíos que pongan a prueba tus habilidades. Eres muy generoso y solidario con todo lo que tienes. Consideras que la vida es una sola y por ello, vives todos los días al máximo. No pierdes el tiempo discutiendo por temas que no ameritan importancia y huyes de los lugares donde te sientes dominado, pues amas la libertad.

UN POLLO

Si viste esta figura, significa que eres una persona muy observadora. Tiendes a sobresalir por tu gran responsabilidad y compromiso con todo lo que haces. Sabes muy bien tus metas y hace, sin perder la calma o juicio, hasta lo imposible para lograrlo. Nunca tomas una decisión sin pensarlo dos veces. Eres muy maduro al momento de inclinarte por algo. Consideras a tu familia como lo más importante de tu vida, pues es tu pilar fundamental en tu día a día.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se puso un nuevo piercing sabiendo que a su abuelo no le gustaría y final es viral (Video: TikTok/@la.marymary).