Al igual que un reto viral, los test de personalidad han tomado protagonismo en las redes sociales que los convierten en tendencia a diario. Facebook también es la prueba más viva de ello porque a continuación te presentamos esta imagen que, posteriormente, hará que te expliquemos detalles ocultos de tu personalidad según el tamaño de tu dedo meñique. Vamos, resuélvelo y sorpréndete.

Seguro que al leer el primer párrafo colocaste tus manos frente a ti para ver tus meñiques. De acuerdo a una nota publicada en la web de iProfesional, el largo del mencionado dedo, en comparación con el anular, te indicará cosas que no conocías de tu personalidad.

Es así que también te pedimos pongas a prueba tus habilidades de percepción y como observador, elijas la mejor opción que representa a tu dedo meñique. En las siguientes líneas nos centraremos en detallar también los aspectos ocultos de tu personalidad que son definidos, por el simple hecho, de ver tu dedo meñique.

IMAGEN COMPLETA

¿Cómo es tu dedo meñique? (Foto: iProfesional)

Figura 1: Meñique similar al punto medio del anular

Si elegiste esta opción, significa que eres una persona sensible y tienes un gran corazón frente a los demás. No pierdes la paciencia con facilidad y tus amigos te admiran porque muchas veces sirves como apoyo ante situaciones de peligro. Sueles dar buenos consejos en situaciones críticas y detestas discutir con tus seres queridos porque generas momentos de intensidad.

Figura 2: Meñique más corto al punto medio del anular

Significa que eres una persona muy reservada y tímida, en especial con gente que no conoces del todo porque tienes miedo a expresarte tal y como eres ante ellos. Necesitas empezar a valorarte porque la felicidad puede estar más cerca de lo que piensas. No permitas que tu falta de confianza te domine o te lleve a situaciones que no puedas manejar con calma para causarte estrés.

Figura 3: Meñique más largo al punto medio del anular

Si tu dedo tiene esta forma, eres una persona demasiado carismática y alegre en tu vida y actividades diarias. Llamas la atención con tu forma de ser. Transmites buena energía y eso contagia a todos a tu alrededor por lo que se siente cómodos con tu presencia. En reuniones con tus amistades, eres el alma de la fiesta y no te pierdes ninguna porque eres parte de la lista de los más requeridos.

