Los test virales de personalidad se han convertido, sin duda alguna, en el contenido preferido de miles de cibernautas en Facebook y otras redes sociales. Estos test psicológicos logran revelarnos aspectos sobre nuestra personalidad que no conocíamos, con simplemente responder una pregunta. Hay que recordar que la cuarentena ocasionada por el COVID-19, provocó que las personas busquen distintas formas de entretenimiento desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Presta atención a la imagen que dejaremos líneas abajo. En la ilustración se puede apreciar la silueta de cuatro personas sentadas en distintas posiciones. Según tu personalidad, tendrás que elegir solo una y será la que tú consideres que posee más intelecto sobre el resto.

Cuando ya tengas definida tu elección en este test psicológico, descubrirás el significado de cada imagen y lo que podría implicar en ti. Debemos decir que tienes que ser lo más sincero posible, ya que tu respuesta determinará el resultado que obtengas en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La figura que elijas en este test viral, te revelará cuáles son tus prioridades en la vida. | Foto: namastest

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

1. Tú mismo

Si eliges a esta mujer, tú mismo eres tu prioridad. Eres una persona muy confiada, aunque a veces eso puede llevarte a ser un poco caprichoso. Pero sabes lo que quieres cuando lo quieres y estás dispuesto a conseguirlo. Puedes ser muy generoso y un compañero increíble, siempre que te lleves bien con la otra persona. No te gusta ceder, por una razón muy simple: priorizas sentirte bien.

2. Tu ser interior

Si eliges a la mujer número dos es porque crees que la verdadera inteligencia va por dentro y no porque la estés demostrando. Por eso tu prioridad es fortalecer tu ser interior, tu espíritu y tu mente. Puede que seas un introvertido, al que le gusta más la tranquilidad de su propia casa que ir a bares y discotecas. A veces, te falta el carácter para expresar tus opiniones: prefieres dejar que los demás hablen y no discutir aunque creas que están equivocados.

3. Qué muestras

Si elegiste a la tercera mujer, es porque priorizas la imagen que proyectas en otras personas. No necesariamente la imagen física. En general, siempre desea tener el control de lo que los demás piensan de usted. Desafortunadamente, eso es imposible y, a veces, terminas demasiado estresado. Te sientes más libre cuando estás con tus verdaderos amigos, los únicos con los que puedes mostrarte como la persona que realmente eres.

4. Tus ideas

Si eliges la última silueta es porque eres una persona que tiene las ideas muy claras, y casi nunca las cambia. Para ti las ideas y los valores son lo más importante, ten convicciones firmes y vive de acuerdo a ellas. A veces puedes volverte un poco intolerante con aquellos que no piensan como tú. Eso te aleja de algunas personas, aunque no te importa mucho: prefieres rodearte de aquellos con los que entiendes. El problema es que te vuelves demasiado estructurado y no permites que sucedan cosas nuevas en tu vida.

¿Qué es un Test Psicológico según Sigmund Freud?

Según Sigmund Freud, los test de personalidad son aquellos que te permiten evaluar rasgos psicológicos así como también rasgos sentimentales y actitudes de un individuo a fin de ver la reacción de este ante determinadas circunstancias o personas. Es por eso que cada respuesta de los usuarios revelará cuáles resultados distintos y en algunos casos, similitudes.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

