Los test virales de personalidad se han convertido en uno de los contenidos favoritos entre los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Estos test psicológico puede revelarte aspectos sobre tu personalidad que no conocías, con solamente responder una pregunta. Es necesario recordar que la pandemia, a raíz de la propagación del COVID-19, obligó a que los cibernautas buscarán distintas formas de entretenimiento y una de ellas son los test de personalidad.

Presta atención a la imagen que te dejaremos líneas abajo. En la ilustración se puede apreciar tres puertas, de colores distintos. Detrás de cada una de ellas aparecen tres situaciones de peligro inminente: un incendio, un asalto y el ataque de un oso. Según tu personalidad, tendrás que elegir una puerta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, descubrirás el significado de cada imagen y lo que podría implica en ti. Debemos indicarte que tienes que ser lo más sincero posible, pues tu respuesta determinará los resultados que consigas en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La figura que elijas en este test viral, te revelará cómo reaccionarías ante el peligro. | Foto: iProfesional

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Puerta con fuego

Si elegiste la primera puerta, lamentablemente no sobrevivirás mucho tiempo. Siempre es bueno saber qué dice esa elección sobre ti. Probablemente no pensaste mucho antes de entrar. Eso significa que no tienes miedo de correr riesgos en tu vida, solo que a veces los riesgos son demasiado grandes. Debes aprender a dedicar más tiempo a pensar y evaluar los pros y los contras de sus decisiones.

Puerta con un ladrón

Si elegiste la segunda puerta debes tener algo en cuenta: nunca subestimes la letalidad de un arma de fuego, entrar en esta habitación significará tu muerte. Elegir esta puerta significa poner tu vida en las manos equivocadas y, lamentablemente, no siempre es una buena idea. Tienes que ser más independiente y no confiar ciegamente en otras personas.

Puerta con un oso

Elegiste la puerta con un oso hambriento que no ha comido durante más de un año. Eso significa que te comerá sin dudarlo, tan pronto como aparezcas en su campo de visión. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta. Si bien puede sobrevivir un largo invierno sin comida, un oso que no ha comido durante tanto tiempo es definitivamente un oso muerto. ¡Felicitaciones, pasaste esta prueba!

¿Qué es un Test Psicológico según Sigmund Freud?

Según Sigmund Freud, los test de personalidad son aquellos que te permiten evaluar rasgos psicológicos así como también rasgos sentimentales y actitudes de un individuo a fin de ver la reacción de este ante determinadas circunstancias o personas. Es por eso que cada respuesta de los usuarios revelará cuáles resultados distintos y en algunos casos, similitudes.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

