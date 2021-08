A diario, se muestra como gran novedad la aparición de los test virales de personalidad que se han convertido en el contenido favorito de internautas a través de redes sociales. Son este tipo de desafíos visuales los que nos muestran detalles ocultos de nuestra personalidad que y solo basta con resolver una interrogante para entender todo lo que nos rodea y ser honesto con uno mismo.

Pon atención a la ilustración de la tapa del libro Sweetly de Jackson Pearce y que ha sido utilizado en las últimas semanas como un test de personalidad. Lo único que tienes que hacer es mirar atentamente la imagen y responder qué es lo que ves primero.

Cuando ya tengas definido lo que has visto en primera instancia del test psicológico, vas a comenzar a descubrir lo que significa cada forma que has logrado visualizar. Es necesario indicarte que debes de responder con la verdad, ya que tu respuesta influirá en los resultados que consigas en este test de personalidad.

IMAGEN COMPLETA

Si viste árboles: Podemos entender que lo que te está aquejando viene por el lado económico y se aproxima una crisis que deberías preveer y controlar. A pesar de que en tu vida hay muchas áreas que están en calma, el dinero te está trayendo muchos dolores de cabeza.

Si viste un rostro: Es muy probable que estés pasando por un momento emocional muy complejo que no lo sabes manejar. Asuntos amorosos no resueltos te están quitando horas de sueño y si no tomas una decisión pronto, cada vez te será más difícil manejarlo. Lo ideal es que te tomes un tiempo para poder pensar y despejar tu mente para encontrar una salida.

Si viste una casa: Te encuentras en una encrucijada emocional muy difícil de manejar y puede traerte series consecuencias. Sabes que hay personas al lado tuyo que te están haciendo mucho daño pero no sabes como alejarte de ellos por el sentimiento de costumbre. No tengas miedo ni vergüenza de pedir un consejo a un amigo cercano que puede ayudarte a salir de ese hoyo.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

TE PUEDE INTERESAR