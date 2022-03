Son millones de internautas en Facebook y demás redes sociales que publican los resultados que consiguen mediante los test psicológicos. Y es que este tipo de pruebas nos muestran detalles de nuestra personalidad que desconocíamos, con tan solo responder una sencilla pregunta: ¿qué harías primero en esta situación?

Así, te dejaremos el test viral de hoy. En la imagen se pueden ver distintas situaciones que ocurren al mismo tiempo en una casa, pero tendrás que decidirte en atender uno primero. Según tu personalidad elegirás el que sea más importante para ti, después de ello podrás conocer los resultados.

Tras haber realizado tu elección en este test psicológico, conocerás rasgos asombrosos sobre tu personalidad que con el tiempo quizás fuiste perdiendo. Recuerda que tienes que responder con la verdad, solo así los resultados que obtengas serán válidos.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Analiza la imagen y responde: ¿qué harías primero en esta situación? | Foto: genial.guru

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

1. Apagar la tetera hirviendo

Si has elegido el hervidor, puede significar que eres una persona apasionada y de mal genio. Tomas decisiones rápidamente sin dudar, y nada te impedirá alcanzar tu objetivo. Puedes aburrirte rápidamente con la monotonía. Te preocupas por tu seguridad y no te gustan las sorpresas. Es más fácil para ti seguir un plan claramente definido sin giros inesperados.

2. Contestar la llamada telefónica

Responder el teléfono puede significar que eres una persona enfocada y diplomática. Eres preceptivo y te resulta difícil aceptar los errores de los demás. Puedes describirte como alguien de negocios que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Puedes comunicarte fácilmente con las personas. Te gusta hacer relaciones útiles y disfrutar de estar en el centro de atención.

3. Tranquilizar al bebé llorando

Si primero intentas calmar al niño, eres una persona tranquila e ingeniosa. Te gusta ayudar a otros, y estás dispuesto a sacrificarte por el bien de los demás. Eres alguien familiar y aprecias las relaciones humanas. Le temes a la sociedad y es importante que alguien esté siempre cerca de ti. Una noche tranquila y acogedora con la familia te resulta más atractiva que una fiesta ruidosa en un bar.

4. Detener al perro que está mordiendo el sofá

Si decides sacar al perro del sofá, esto indica que no puedes soportar el desastre, tanto en la casa como en tu vida. Para ti es importante mantener todo bajo control. No te calmas hasta que todo está como quieres que sea. Prestas más atención a las cosas materiales y a la posición social. Conoces las respuestas a todas las preguntas y te precipitas a actuar en cualquier situación. ¿Con qué precisión describimos tu personalidad? ¿Estás de acuerdo o no? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación.