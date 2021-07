Son miles de internautas que aseguran que los test virales de personalidad se han convertido en el contenido favorito en Facebook y otras redes sociales, superando así a los complejos retos virales. Este tipo de test psicológicos pueden revelarnos rasgos sobre nuestra personalidad con simplemente responder una sencilla interrogante. Hay que recordar que la cuarentena, a raíz de la pandemia del COVID-19, provocó que las personas buscarán distintas formas de diversión desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Presta atención a la imagen que te mostraremos. La ilustración está compuesta por varias figuras, que junto a otras, forman un rostro. Pero, según tu personalidad, deberás elegir el elemento que llamó más tu atención. Así, estarás más cerca a la respuesta.

Una vez hayas decidido tu elección en este test psicológico, descubrirás el significado de cada figura y lo que podría implicar en tu vida. Debemos indicarte que tienes que ser lo más sincero posible, pues tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Árbol

Eres una persona que no se deja guiar por las apariencias. Buscas a alguien que te acompañe, te proteja y sea sostén en tus momentos difíciles. No eres una persona fácil de llevar y lo sabes, por eso un hombre o una mujer tranquila es la mejor opción para ti. Te ayudará a encontrar tu eje y a no salirte del camino.

Cara

La persona ideal para ti es una enérgica, que tenga espíritu de mando. Por naturaleza tu no eres líder y por eso necesitas a alguien que tome decisiones y asuma responsabilidades. Te ahogas fácilmente en un vaso de agua y no saber resolver problemas de manera práctica. Necesita a alguien que sea más fuerte que tu.

Sol

Tu media naranja es alguien que mire la vida de manera simple. No te gustan las conversaciones serias ni los compromisos, por eso buscas a alguien que sea similar a ti. Necesitas a un ser que esté dispuesto a adaptarse a tu vida sin arrepentirse más tarde. Valoras la espontaneidad, la simpatía y la visión positiva del mundo.

Mariposa

Eres una persona muy carismática y talentosa. Te encuentras esperando a alguien que no solo aprecie tus aptitudes sino que también tenga desarrollado su lado creativo. La pareja ideal para ti es una persona que pueda ser tu socio, tu compañero en el trabajo. Para ti, el apoyo es mucho más importante que la admiración. Necesitas que tu amado sea un espíritu cercano.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

El mismísimo Sigmund Freud, considerado como ‘padre del psicoanálisis’, comenta en “Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante” en una carta dirigida a su amigo berlinés Wilhelm Fliess, fechada el 3 de septiembre de 1897, es así como inicia con los exámenes o test psicológicos de personalidad a fin de definirse a sí mismo, conocerse mejor y aprender más sobre diversos puntos de él mismo que le permiten evaluarse de distinta forma.

“Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad”, acota el mismo Freud en ‘El Seminario’ de Jacques Lacan, tomando como premisa los resultados de un test psicológico que él mismo realizó a profundidad y en donde comparó resultados para poder darnos a entender que muchas veces una sonrisa esconde algo por lo bajo y que gracias a los tests psicológicos podrás descubrir eso que ocultas en tu interior.

Por otra parte, es el mismo Sigmund Freud que comenta que las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que “las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte” en diversas etapas de nuestras vidas.

