Un reto psicológico no apto para cualquiera. Todo lo que tienes que hacer para superar este test viral es responder una simple pero complicada pregunta: ¿qué camino debe elegir el explorador? Abre bien los ojos y no dejes escapar un solo detalle. Popular en cientos de países, este acertijo visual solo pudo ser resuelto por el 5% de usuarios que se atrevieron a intentarlo. Las redes sociales lo volvieron a hacer, y ahora te mostramos una prueba sacará lo mejor de ti en cuestión de segundos. Anímate a participar y demuestra de qué estás hecho.

Un hombre estaba explorando el Polo Sur cuando comenzó una fuerte tormenta. Logró encontrar dos cuevas donde podría refugiarse, pero notó un oso polar hambriento en una cueva y el otro está lleno de desechos radioactivos. Recuerda, la forma en que pensamos está condicionada de acuerdo a cuál de los dos lados es el que más domina en el interior de cada persona, por lo que esta prueba revelará en qué nivel está tu percepción.

Creado por los amigos de ‘Genial.Guru’, te invitamos a resolver este acertijo viral que ya ha puesto a cientos de usuarios contra las cuerdas debido a su alto nivel de complejidad. No subestimes ningún desafío, pues estos problemas pueden no ser tan sencillos como muchos creen que son. Ha llegado el momento de comprobar tu capacidad intelectual con estos increíbles acertijos que te harán querer hacerlos dos veces.

IMAGEN COMPLETA

Adivina qué camino debe elegir el explorador en este acertijo visual (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

¿Qué pasó? ¿Ya te diste por vencido luego de no lograr dar con la respuesta? Tranquilo, no te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos visuales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío viral, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Tal y como podrás leer en la solución de este test viral que hoy te presentamos, el camino que debió elegir el explorador para seguir con vida era el primero, justo donde se ‘encontraba’ el oso polar. ¿Por qué? Según revelaron los creadores del desafío, estos animales no existen en el Polo Sur, por lo que el hombre solo veía una alucinación. Todo lo contrario al segundo sendero, donde sí hubiese perdido la vida.

Solución: mira qué camino debió elegir el explorador en esta imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lamborghini escapó de la policía con una espectacular maniobra en movimiento (Video: YouTube).