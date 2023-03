Todos vivimos por experiencias duras y algunos más traumáticas durante nuestra vida. No hablamos de grandes tragedias o duelos irreparables, sino de experiencias pequeñas que llegan a cambiar también nuestra relación con el mundo. Este test visual se encargará de demostrar cuáles son esos miedos más profundos que tienes y sobre todo cómo superarlos.

La ilustración en sí es bastante confusa, pero lo que se puede apreciar con claridad son dos rostros y también una mariposa. Algunos internautas aseguran que estos insectos son máscaras, pues no podemos asegurarlo y todo quedará a interpretación de tu mente. Lo que tenemos que hacer en este test visual es responder cuál de todos los elementos que aparecen se apoderó de tu atención.

Ya luego de unos segundos debes tener una respuesta y el siguiente paso es buscar el significado de ese elemento en la lista de resultados que vamos a mostrarte a continuación. Allí, descubrirás cuáles son esos miedos muy profundos que tiene tu personalidad pero lo más importante sabrás como derrotarlos.

En la imagen del test visual aparecen dos rostros femeninos y una mariposa.| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Los rostros de las mujeres

En esta imagen hay dos caras idénticas y perfectamente especulares que no se miran y que ni siquiera miran al observador. Se trata de dos rostros de mujeres inexpresivas que parecen completamente desinteresadas de lo que sucede a su alrededor pero también de todo lo que hay en el resto de la imagen. Si tu atención fue captada en primer lugar por estas dos caras, significa que tu mayor miedo es la indiferencia. Lo que más temes es no ser considerado, no ser amado, no ser comprendido como te gustaría.

La mariposa

La mariposa es el símbolo de la brevedad de la vida, pero también de la belleza, la delicadeza y la fragilidad. La mariposa es, de hecho, uno de los animales más hermosos y amados de nuestro planeta, pero también es uno de los que tiene una vida muy corta. Las especies más longevas permanecen vivas solo unas pocas semanas, hasta un máximo de ocho meses de vida. Las más frágiles viven como mucho unas pocas horas: de ahí la creencia popular de que cada mariposa tiene como máximo un día de vida. Si tu atención ha sido atraída por la mariposa significa que tu mayor temor es no tener tiempo, pero también que las cosas se acaben antes de lo que deseas. Probablemente tiendes a vivir una vida siempre a la carrera y siempre en problemas porque tienes la percepción muy clara de que hay poco tiempo, muchas cosas que hacer y no se puede perder ni un momento.

