Este test viral de personalidad pretende que aquellos usuarios de las redes sociales encuentren respuestas a sus preguntas amorosas. Defínete con una de las propuestas del acertijo visual, luego, leerás la solución que tenemos a continuación. ¿Cómo me irá en el amor? Una disyuntiva que tiene a miles de personas en el limbo, que muchos se hacen durante toda su vida.

Continuando en Depor con este tipo de pruebas visuales o test de personalidad para conocernos mejore y más, llegamos a esta gráfica de las caras que nos dirá qué nos depara el futuro en el campo amoroso.

Este test puede ayudarte a entender cómo analiza el cerebro las imágenes que se tiene delante. Y es que la primera elección no solo es la más intuitiva, sino que revela el motivo por el que se eligió una.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Test viral que te dirá cómo eres en el amor con responder qué es lo que ves primero en la imagen. (Foto: Facebook/Lacoope)

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Dos máscaras

Para aquellas personas que lo primero que vieron al observar el dibujo fueron dos caras perfectamente delineadas, podemos decir que son seguras de si misma. Cuando aman a alguien, no dudan en demostrarlo abiertamente y sin tapujos. Para ellos, el amor es algo tan lindo y bueno que no debería ocultarse. Aunque, esto tiene su lado negativo. Muchas veces estas personas no pueden controlar su temperamento en cuestiones del amor, y terminan discutiendo con sus seres queridos por cosas sin sentido. Un poco de humildad y aceptar que no siempre tienen la razón, puede llevarles un poco de tranquilidad.

El rostro de un hombre

Para aquellos que lo primero que vieron fue cara cara masculina es porque son un poco distraídos. Les cuesta un poco más expresas sus sentimientos y a veces se esconden detrás de las redes sociales o el celular para no tener que interactuar frente a frente con esa otra persona por la cual sienten algo. Pocas veces se animan al próximo paso. En una relación son amables y les va muy bien, son comprensivos y atentos. Pero igualmente deberán a expresar sus sentimientos más seguidos y sin problemas para que la otra persona no tenga que estar adivinando qué le pasa. Un buen consejo para este grupo es expresarse mejor y buscar más canales de comunicación con la pareja.

El rostro de una mujer

Finalmente tenemos el grupo de personas que lo que primero observó en la imagen, fue un rostro femenino. Son de sentimientos puros, siempre se enamoran y creen en el amor por encima de todo. Casi siempre en sus relaciones, son muy compañeros, admiran a la otra persona y la respetan. Su principal problema es que les cuesta asumir compromisos a largo plazos. No van con vueltas, en sus relaciones son blanco y negro y ante la menor duda, cortan por lo sano.

