Como acabas de entrar a esta nota, participa en el test viral de personalidad que está dando que hablar en Facebook y otras redes sociales. La prueba psicológica que te presentamos aquí es capaz de indicarte si eres una persona perseverante y aplicada.

Para recibir esa información valiosa sobre tu forma de ser, debes responder qué ves primero en la imagen. Sí, tu contestación es muy importante, según MDZ Online. Es por esa razón que te recomendamos que seas honesto(a).

Y es que si mientes no sabrás cómo eres realmente. Ten en cuenta que solo hay dos opciones en la ilustración: un corazón y un ave. Cada alternativa posee un significado distinto. Dicho todo ello, ¡adelante! ¡Participa!

Imagen del test viral 2021

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona perseverante y aplicada. Solo dinos qué ves primero. ¿Un corazón o un ave? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Corazón:

Si lo primero que viste en la imagen fue el corazón, eres una persona que no critica a la gente de su alrededor. Vives tus propias aventuras. No te dejas influenciar por lo que los demás dicen. Prefieres alejarte de los conflictos. No te agrada discutir. No soportas a la gente mentirosa. Te vas de los lugares donde sientes que no vas a crecer. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por ver bien a quienes amas. Crees en las relaciones amorosas de larga duración.

Ave:

Si lo primero que viste en la imagen fue el ave, eres una persona perseverante y aplicada. Consideras que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Siempre concretas lo que te propones. Eres respetuoso(a), amable y muy cordial con la gente que se cruza en tu camino. Analizas los pros y los contras antes de tomas una decisión. Tu familia es muy importante para ti. Piensas que la vida es muy corta como para no hacer las cosas que a uno le hacen feliz.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.