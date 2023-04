Puedes hacer muchas cosas para divertirte, pero si en caso quieres conocerte bien, ten en cuenta que los test virales son los únicos capaces de ayudarte. El que motivó esta nota de Depor consiste en decir qué viste primero en la imagen. Cuando lo hagas, sabrás si eres una persona que tiene objetivos claros.

En la ilustración hay tres opciones: el corazón, el cerebro y el individuo. Evidentemente, cada una tiene un significado diferente en esta prueba, por lo que debes ser sincero(a) a la hora de dar tu respuesta. La mentira no te ayudará. Solo hará que recibas información que no tiene nada que ver con tu verdadera forma de ser.

Si te preguntas dónde están los resultados del test viral, te indicamos que los encontrarás más abajo. No los leas antes de haber mencionado lo que viste primero. También es importante que sepas que estos no poseen validez científica, como muchos piensan. De cualquiera manera, no dejan de ser impactantes, así que no lo pienses tanto. Luego de participar en esta prueba, súmate a las otras que están en Depor, como la que consiste en mencionar la cantidad de leones que observaste en una imagen para que sepas quién pretende engañarte.

Imagen del test viral de los objetivos claros

Esta ilustración, que posee un fondo de color rosado, te muestra tres dibujos: el de un corazón, el de un cerebro y el de un individuo. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test viral

Corazón:

Si viste primero el corazón, odias juzgar a otro sin conocerlo. Eres agradable y complaciente. Siempre estás dispuesto a ayudar. Respetas la opinión de todos. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. No soportas que te den órdenes. Perdonas fácilmente. Jamás guardas rencor.

Cerebro:

Si viste primero el cerebro, eres alguien que presta atención a todos los detalles. Prefieres rodearte de gente positiva. Te alejas de aquellos que no ven el mundo como tú. Jamás bajas los brazos. Tienes objetivos claros en tu vida. Persistes hasta alcanzarlos.

Individuo:

Si viste primero al individuo, jamás tomas una decisión sin meditarla. Eres muy racional y sociable. Te es fácil hacer amigos. Destacas por tu inteligencia. Nunca pasas desapercibido(a). Todos quieren estar cerca de ti.

