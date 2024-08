Una meta a plazo corto que deseo cumplir es subirme a un globo aerostático. Pese a que tengo miedo a las alturas, siento esa necesidad de abordar esta aeronave con la finalidad de presenciar una ciudad desde el cielo. De lograr este sueño, me sentiré tranquilo. Ahora, te contaré que he diseñado un test visual inspirado en lo que te mencioné anteriormente, pero la dinámica te llamará la atención. Esta actividad se encargará de revelarte qué temores escondes en tu interior y no te permiten mostrar tu mejor potencial. ¿Listo para descubrirlo? ¡Conoce el mensaje oculto!

Imagen del test visual

Estos son los globos aerostáticos que te mencioné en un principio. Como notarás, cada uno presenta un diseño en particular y tu misión será escoger uno de ellos. ¿Por cuál te orientas o dónde subirías? Trata de analizar con detenimiento, elige con sabiduría y descubre qué mensaje te espera.

Resultados del test visual

GLOBO AEROSTÁTICO 1

Presentas un gran temor al fracaso. Siempre tienes en mente esas ideas negativas de no lograr lo que te has propuesto y te hace dudar de tus capacidades. Es verdad que te estás esforzando diariamente por ello, pero el miedo te está limitando y no asumes los riesgos necesarios.

GLOBO AEROSTÁTICO 2

Temes profundamente ser rechazado por las personas que más aprecias. Siempre te imaginas no ser aprobado por tu familia, amigos o aquellos amores, y eso te genera ansiedad. Estás pendiente y preocupado por las opiniones que brindes los demás. Desafortunadamente, te sacrificas por agradas en los grupos sociales.

GLOBO AEROSTÁTICO 3

Los cambios y las transiciones en tu vida te generan un gran temor. Te has acostumbrado mucho a la rutina, es decir, te sientes cómodo mantenerte en tu zona de confort. Una experiencia nueva te provoca miedo y te genera desestabilidad. Eso afecta tu capacidad para adaptarte y prosperar.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

