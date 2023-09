No tendrás que analizar cada detalle de la ilustración, tan solo necesitarás observar por algunos segundos y después decirnos qué elemento fue el que cautivó a tus sentidos. La imagen del test visual es abstracta. Nosotros podemos identificar un par de ojos, pero también existen distintos elementos como unos labios y también la sombra de una persona. Aquí tienes que mirar con atención y luego guardar en mente una respuesta.

Visualiza la gráfica y responde qué ves

Es importante que seas sincero al momento de responder. Ya que de lo contrarios los resultados del test visual no serán los adecuados. Te recomendamos que si no llegas a conseguir las revelaciones que deseas, no te desesperes y utiliza esa información para mejorar tu personalidad.

Solo enfócate en la gráfica del test visual y luego responde qué llegaste a identificar. | Foto: chedonna

Descubre los resultados del test visual

El rostro de una mujer: tu poder oculto es la confianza que emites y lo sereno que puedes parecer. A pesar muchas veces no te sientas de esa manera, ni tampoco la persona más inteligente o divertida del lugar, los demás no se darán cuenta de ello. La gente que te conoce y pasan momentos agradables a tu lado, siempre se quedan con ganas de más.

La mujer en la playa: Tu fuerza interior está en que siempre defiendes lo que necesitas y no tienes ningún problema con pedirlo. Te gustan tus tiempos en soledad pues sabes lo importante que es para ti tener tiempo para recargarte. Cuando lo deseas, no tienes ningún problema para interactuar en sociedad.

El niño en la playa: tu fortaleza y mayor capacidad es saber dejar ir el pasado, además de que siempre tienes presente, que el pasado de las personas no las definen. Eres una persona curiosa y llena de alegría. Te gusta salir y vivir experiencias gratificantes y el trabajo lo tomas como un medio que te ayuda a financiar estas vivencias.

