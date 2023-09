Te pedimos que seas extremadamente sincero, pues si optas por lo contrario las revelaciones que recibas no serán las más esperadas por ti. En este test visual solo necesitarás reconocer cómo son tus pestañas y de acuerdo a tu respuesta descubrirás si eres una persona ingeniosa. Piensa y analiza bien, pues tendrás pocos segundos.

En la gráfica se aprecian hasta tres alternativas. Cada una de ellas tiene una forma distinta de pestañas y tendrás que elegir aquella que se parezca más a la forma de las tuyas. En el momento que ya tengas en mente tu respuesta, será el turno para que leas con atención el significado de la misma.

Mira la ilustración y elige una opción

Como te indicamos, es el momento de ser sincero en este test visual. No dudes ni un segundo en tu respuesta. Si es necesario párate frente a un espejo e identifica ahora sí con mayor precisión cuál de todas las opciones es la adecuada para ti.

Solo debes elegir aquella opción que se parezca más a la forma de tus ojos y lograrás obtener los resultados del test visual.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Primera pestaña: Eres ingenuo. Aceptas con facilidad lo que te dicen los demás sin consultar si los hechos son reales o no. En consecuencia, has padecido diversos problemas por no discernir algunas situaciones en tu camino.

Segunda pestaña: Persuasivo a más no poder. Convences a muchas personas con la finalidad de conseguir lo que buscas a como dé lugar. Eso ha traído un costo negativo, ya que muchos, te ven como un “aprovechado”.

Tercera pestaña: No juegas con otros. Te mantienes al margen; prefiriendo tu tranquilidad por encima de todo. Te gusta ayudar sin recibir nada a cambio y, sobre todo, no crees todo lo que te cuentan sin antes preguntar si es cierto.

¿Qué es y para qué sirve un test de personalidad?

Un test de personalidad es una herramienta psicométrica diseñada para evaluar y medir los rasgos, comportamientos, características y preferencias de una persona en relación con su personalidad. Estos tests están destinados a proporcionar una comprensión más profunda de cómo una persona piensa, siente y se comporta en diversas situaciones.

