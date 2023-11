Son gráficas diferentes de las distintos partes del cuerpo humano. En este test visual se puede apreciar cráneos, corazón, ojo, cerebro, pulmones y oído. Tienes que elegir la alternativa que más te guste y por el motivo que solo tú podrás conocer. Y es que tu elección podrá revelarte cuál es tu verdadero poder interior, aunque seguramente tengas muchas dudas al respecto.

Conocer más de nosotros mismos puede ser considerado como un plus, pues nos ayudará a estar por un paso adelante al saber con precisión cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Precisamente, este test visual tiene la completa capacidad de indicar todo lo relacionado a tu ser interno.

Mira la imagen y elige una opción

Sin embargo, no solo necesitamos que elijas una alternativa. Sino que seas completamente sincero al momento de realizar tu elección. Recuerda que de hacer lo contrario, los resultados que consigas no serán precisos y no podrás conocer más sobre tu forma de ser.

Tienes que escoger una de las tantas alternativas que te mostramos y conocerás los resultados del test visual. | Foto: genial.guru

Descubre más sobre ti en este test visual

Dibujo 1: cráneo

Tu poder interior se relaciona con la capacidad de actuar de protección de otros. El cráneo es la estructura que protege el cerebro, uno de los órganos más importantes y sensibles del cuerpo. Por eso, si elegiste este dibujo quizás tengas el poder de servir de soporte y contención, especialmente de los más indefensos.

Dibujo 2: cerebro

Si has elegido este dibujo posiblemente tu poder interior se vincule con tu capacidad de vincular. Quizás el liderazgo sea uno de tus desafíos, tienes la habilidad para interconectar y coordinar procesos muy complejos.

Dibujo 3: ojos

Si el dibujo que elegiste es el ojo, es probable que tu poder interior se relacione con una gran capacidad para crear. La expresión y reflexión a través del arte puede ser un campo muy propicio para tu desarrollo.

Dibujo 4: pulmón

Tu poder interior se relaciona con la capacidad de impulsar. Eres una persona enérgica y tienes un don para generar motivación en otros/as, incluso en las situaciones más difíciles de todas.

Dibujo 5: corazón

Si elegiste el corazón tu poder interior tiene que ver con la sanación. Eres de las personas a quienes más buscan para hablar, para compartir un abrazo, o simplemente para estar cerca, porque hay algo de ti que hace sentir mejor a alguien que no está tan bien. Contagias alegría y amor incondicional.

Dibujo 6: mandíbula

Si elegiste este dibujo tu poder interior radica en la capacidad de comunicar. Eres empático, puedes entender diferentes posturas y ayudar a las personas a expresarse. Actúas, a menudo, como un escultor: sabes sacar de cada uno lo mejor a la hora de comunicarse.

Dibujo 7: oído

Si has elegido este dibujo eres una persona cuyo poder interior radica en la capacidad de registro. Para ti nada pasa desapercibido. Eres atento y tienes desarrollada la escucha para entender lo que pasa a tu alrededor y dentro tuyo. A menudo actúas como “despertador” de otras personas que viven en piloto automático sin cuestionarse nada a su alrededor.

Conoce más de tu personalidad en este test visual