La prueba que estás próximo a desarrollar busca examinar en tu mente con la finalidad de demostrarte muchos detalles sobre tu personalidad. Este test visual se encargará de revelarte cuál lado de tu cerebro predomina en tu personalidad. Para obtener esa información, bastará con que elijas uno de los dos rostros que se muestran en la ilustración. Escoge el que más te guste o con el que te identifiques, por los motivos que solo tú conocerás. Te advierto que el único requisito para que los resultados sean precisos, es que seas honesto al momento de tu decisión.

Mira la imagen del test visual

Como te señalamos, obtener los resultados es muy simple. Solo elige y luego lee con atención el significado de tu decisión. Pero lo cierto es que no cambies tu elección en el camino, es decir que esta debe ser sincera. Cuando ya tengas tu respueta en mente, podrás continuar. Es importante aclarar que este test visual no tiene ningún tipo de validez científica, no ha sido comprobada pero estoy seguro que los resultados te sorprenderán.

Solo tienes que elegir una de las dos alternativas y luego de ello leer con atención su significado. Así conocerás los resultados del test visual.| Foto: namastest

Los resultados del test visual

Opción A:

Si elegiste el lado A, significa que el lado de tu cerebro que domina tu personalidad es el izquierdo. De esta forma, eres una persona que toma decisiones más lógicas y racionales, sin dejarte llevar por la emoción del momento. Tienes la costumbre de analizar críticamente cada situación para tomar las decisiones más responsables posibles. Tus mejores habilidades están relacionadas con la lógica , los números, el razonamiento, el lenguaje y el pensamiento crítico.

Opción B:

Si has elegido B (después de mucha indecisión), significa que eres una persona más emocional, creativa y más expresiva en los temas que te interesan. Eres bueno reconociendo rostros, realzando emociones y tomando muchas decisiones basadas en tu intuición. También eres bastante imaginativo, creativo y tienes gusto por el arte.

