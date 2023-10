Llegar a manejar nuestras emociones puede ser muy importante al momento de desarrollarnos. Controlar este aspectos nos puede abrir muchas puertas y si tú tienes dudas sobre si dominas tus emociones, pues llegaste al lugar indicado. En este test visual lo único que debes hacer es decirnos qué identificas con claridad si un gato o quizás un perro al observar la gráfica. Recuerda que el único requisito para resolver esta prueba es que seas sincero, de lo contrario los resultados que recibas no serán precisos. ¿Estás dispuesto a desvelar detalles muy personales de ti?

Mira la imagen del test visual

En la gráfica se ven dos figuras muy claras. El primero tiene aspecto de un gato, mientras que el segundo parece la cabeza de un perro. Aquí simplemente debes indicar cuál de los dos captó primero tu atención. No hay más alternativas, por lo que inventar no es opción para ti. Ten en cuenta cada segundo que empleas, pues esta prueba a pesar de no contar con validez científica es una de las más solicitadas por los internautas.

Mira la gráfica principal del test visual y luego de indica si ves a un gato o quizás a un perro. | Foto: genial.guru

Resultados del test visual

Gato: Eres una persona reservada tanto en tus comentarios como al expresar tus sentimientos. Aunque algunos pueden considerarte “frío”; en realidad, tu silencio responde al miedo que sientes a querer. Temes encariñarte y perder una relación especial, así que optas por el aislamiento. ¡Abre tu corazón! Reprimir tus sentimientos te impedirá construir vínculos sanos y honestos.

Perro: Tus amigos e, incluso, solo conocidos se acercan a hablar contigo cualquiera de sus problemas. Eres sumamente expresivo y te gusta escuchar al resto. También sueles compartir tus emociones y te gusta disfrutar de compañía. Aunque algunos te acusan de ser dependiente; por el contrario, controlas y dominas tus sentimientos, lo que te permite tener relaciones duraderas.

