Hoy, te quiero presentar una actividad sumamente didáctica que está dispuesto a revelarte algo interesante en menos de 1 minuto. ¿A qué me refiero? Te comentaré que he diseñado un test visual cuyo fin es mantenerte entretenido durante tu paso por esta nota. No te puedo detallar qué resultados esconde, pues mi objetivo es que tú mismo lo descubras al desarrollar la prueba mental. La forma para acceder a esa información es demasiada simple. Imagina por un momento que tienes tres velas encendidas ante tus ojos y tendrás que apagar una de ellas para conocer ese mensaje. ¿Lo pensaste? En eso consiste la dinámica. Trata de estar concentrado y ser sincero al elegir una de las alternativas plasmadas. ¡Que te diviertas!

Escoge una alternativa de la imagen

Test visual: Apaga una de las velas y así descubrirás su secreto. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿ELEGISTE LA VELA 1?

Ante los demás, te has mostrado como un ser independiente y libre; sin embargo, necesitas que las personas te acepten o amplies tu círculo amical. Es así que tomas decisiones pensando en otros y no lo que deseas. Acepta que la aprobación externa no define cómo eres realmente.

¿ELEGISTE LA VELA 2?

Pese a que demuestras estar conforme con tu soltería, en el interior sientes un gran miedo de quedarte solo por el resto de tus días. Este secreto lo has ocultado muy bien. En ocasiones de soledad, piensas por qué la vida es injusta y sientes un bajón anímico. También percibes esa sensación de perder personas importantes.

¿ELEGISTE LA VELA 3?

Pese a visualizarte como alguien confiado y seguro, en tu interior existe un temor constante de no cumplir las expectativas. Te exiges demasiado cada día. Este secreto está frenando alguna de tus decisiones importantes por la razón de no brindar tu mejor esfuerzo.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

¿Puedo mentir en un test visual?

En muchos casos, hay personas que no toman la seriedad del caso al desarrollar un test de personalidad. Es posible mentir, pero aquellas pruebas mentales bien diseñadas pueden detectar inconsistencias en las respuestas.

