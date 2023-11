En cada test visual que difundimos confíamos en que nuestros lectores conozcan distintos aspectos de su personalidad. En esta oportunidad, la prueba que te presentaré tiene la capacidad de informarte si realmente eres receptivo o no. Para ello, tendrás que indicarnos de qué color logras percibir el corazón que se muestra en la gráfica de la prueba. Mira con atención y luego de algunos segundos tendrás que darnos una respuesta.

Mira la imagen del test visual

Resulta importante que te concentres al máximo y que luego de algunos segundos, por lo menos 5, des una respuesta. Pero ojo, lo que nos indiques tiene que ser basado en la sinceridad. De no ser honesto los resultados que consigues no lograrán ser precisos. Si estás listo, no te preocupes ya que enseguida te dejaremos con el significado de cada elemento.

Solo los más receptivos acertarán el color del corazón en este test visual. | Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Como te indiqué debes dejar de lado todo tipo de distracción y enfocarte en mirar atentamente la gráfica. Luego de algunos segundos indicar cuál es el color que identificas plenamente. Si realmente eres una persona receptiva, entonces habrás acertado con la respuesta que te dejamos a continuación.

El corazón de la imagen es color anaranjado. ¿Acertaste?| Foto: namastest

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

¿Qué tipos de test psicológicos hay?

De acuerdo con el portal Psicología Online existen los siguientes:

Test psicométricos

Test de inteligencia

Test de rendimiento

Test de aptitud

Test de personalidad

Test neuropsicológicos

Test psicopatológicos

