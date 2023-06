Qué genial que hayas ingresado a esta nota de Depor. El destino quiso que eso pasara. Ahora tienes la posibilidad de averiguar si eres una persona atenta con un test visual que está causando sensación en varias redes sociales. Es decir, está siguiendo los pasos de otras pruebas geniales, como “la que consiste en decir qué miras en la imagen para descubrir si cuentas con un sexto sentido” y “la que expone tu forma de ser, de acuerdo a tu ombligo”.

Para que tengas acceso a la información sobre tu manera de ser debes hacer algo muy simple: indicar qué fue lo que tus ojos captaron en la imagen que me he encargado de dejar más abajo. Como podrás darte cuenta, participar en este test visual no te quitará bastante tiempo. A lo mucho serán dos minutos. Luego de ello, podrás decir que te conoces muy bien.

¿Qué captaste primero en la imagen?

Debo recalcarte que solo hay dos posibles respuestas, ya que nada más están la estrella y la nota musical como opciones en la ilustración. Cada alternativa posee un significado distinto, por lo que la sinceridad al contestar es fundamental, pero ojo a esto: los resultados que brinda el test visual no tienen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, muestra una estrella y una nota musical. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Estrella:

Si captaste primero la estrella, eres una persona generosa, amable, atenta, responsable, comprometida y soñadora. Prefieres ponerte en el lugar del otro antes de criticar. Nunca tienes un “no” como respuesta. Para ti, la palabra es sagrada. Siempre la cumples. Buscas quedar bien con todos.

Nota musical:

Si captaste primero la nota musical, eres la mejor persona para dar consejos. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Destacas por ser fiel, detallista, responsable, creativo(a) y meticuloso(a). Nada pasa por alto delante de tus ojos. Resuelves fácilmente cualquier problema.

Los test visuales son...

Los test visuales son contenidos capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

