Los test de personalidad no dejan de llamar la atención en las redes sociales. Ello es porque realmente brindan información relevante. Precisamente, en esta nota de Depor te presentamos una prueba viral psicológica que es capaz de indicarte si eres una persona honesta.

Lo único que tienes que hacer, según MDZ Online, es decir qué ves primero en la imagen. Ojo que solo hay dos alternativas: el zorro y el fuego. Cada opción posee un significado diferente. Dicho todo esto, no pierdas más tiempo y participa.

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona honesta. Solo dinos si viste primero el fuego o al zorro. (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Zorro:

Si viste primero al zorro, eres una persona muy estructurada. Tu familia es muy importante para ti. Nunca harías algo que le cause daño a un familiar. Para ti, o todo es blanco o es negro. Siempre analizas todos los pros y contras antes de inclinarte por algo. A la hora de tomar decisiones tiendes a ser muy precavido. Te cuesta mucho reconocer tus errores. Odias equivocarte y las injusticias.

Fuego:

Si viste primero el fuego, eres una persona que tiene un gran poder de observación. Para ti, es mejor una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. No soportas la falsedad. Te escapas de la gente hipócrita. No sabes disimular lo que sientes. Eres muy honesto(a) con todo lo que te sucede. Siempre vas al frente sin importar las consecuencias. Eres bueno(a) dando consejos. Prefieres tener relaciones cortas, pero memorables. No crees en la monogamia.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.