Todos los días me doy cuenta de lo mucho que le gustan los test visuales a los usuarios. Y es que ellos no dejan de compartir estos contenidos en las redes sociales. Si quieres participar en una de las pruebas más geniales que existen, llegaste al lugar correcto. En esta nota te presento la que es capaz de revelar el trauma infantil que influye en tu forma de ser. Para acceder a esa información tan importante solo tendrás que elegir uno de los garabatos que aparecen en la imagen de abajo. Claro está, es fundamental que tu decisión esté basada en tus gustos. Si escoges al azar, no acabarás leyendo algo exacto sobre tu personalidad. No digas después que te no avisé.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual podemos apreciar cuatro garabatos. Ninguno es igual a otro, por lo que debes mirarlos detenidamente antes de seleccionar uno. Créeme que de esa manera actuarás de manera correcta. ¿Estás listo(a) para participar en la prueba que marcará un antes y un después en tu vida? ¡Vamos!

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro garabatos. Escoge uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Garabato 1:

Si elegiste este garabato, es probable que tengas un trauma infantil relacionado a la humillación. Tal vez recibiste críticas por parte de tus padres o compañeros. Es por eso que ahora necesitas la aprobación de los demás en cada cosa que haces.

Garabato 2:

Si escogiste este garabato, es probable que hayas sentido rechazo por parte de tus padres. A raíz de ello, tienes baja autoestiama. Te es difícil comunicarte con los demás por miedo al fracaso y al rechazo.

Garabato 3:

Si elegiste este garabato, es probable que tus padres no hayan estado presentes en tu infancia o, si es que estuvieron, no pasaron el tiempo suficiente contigo. Tienes miedo a la soledad y por eso atraes personas tóxicas.

Garabato 4:

Si escogiste este garabato, es probable que tus padres hayan traicionado tu confianza cuando eras pequeño(a). Por eso desconfías de las personas.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

