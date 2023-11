No cabe duda que la suerte no ha dejado de acompañarte. Estás aquí y puedes decir que tienes la posibilidad de saber el tipo de persona que eres. Solo necesitas participar en el test visual, que consiste en indicar cuál es el candado, de todos los que aparecen en la imagen de abajo, que deseas abrir. ¡Vamos!

Pensar que mentir te ayudará a obtener resultados precisos es un grave error. El engaño solo te hará perder el tiempo y ambos sabemos que tú no quieres que eso pase. Entonces, asegúrate de decir la verdad. Mira con atención la ilustración y luego contesta. ¡Esto es todo!

La imagen del test visual

Cada candado (en total son cuatro) que aparece en la imagen del test visual tiene su respectiva llave. Te lo recalco para que después no digas que no se puede abrir ninguno. Cuando ya sepas tu respuesta, debes ir a la sección de resultados. Estoy seguro que estos te dejarán boquiabierto(a), a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar muchos candados. Cada uno tiene su respectiva llave. Indica cuál deseas abrir. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Candado 1:

Si deseas abrir este candado, posees un carácter fuerte. No le tienes miedo a los problemas. Eres una persona autoritaria. No sueles escuchar bastante a los demás. Quieres que las cosas salgan exactamente como quieres.

Candado 2:

Si deseas abrir este candado, siempre te esfuerzas por alcanzar el éxito. Eres una persona organizada, analítica, puntual y responsable.

Candado 3:

Si deseas abrir este candado, eres una persona espiritual. Usas bastante tu intuición, la cual tienes muy desarrollada. Sueles buscar refugio en tu interior.

Candado 4:

Si deseas abrir este candado, tu carisma atrae a los demás. Sabes cómo inspirar al resto. Eres una persona alegre y energética. En ocasiones, también impulsivo(a). Estás propenso(a) a sufrir crisis nerviosas.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

