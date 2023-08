Es cierto que cada persona afronta el futuro de una manera distinta. Si deseas saber cómo tú lo haces exactamente, tienes que sumarte al test visual que te traigo el día de hoy. Nadie se ha arrepentido de haber participado en la prueba. Créeme que es de las mejores que existen. Por eso está llamando la atención en Internet, al igual que “la que consiste en identificar al otro animal en una ilustración” y “la que expone si tienes una inteligencia superior al resto”.

En este punto de la nota de Depor te informo que en la imagen que dejé más abajo hay cuatro siluetas. Tú tienes que indicar con cuál te identificas para que puedas acceder a la información indicada al inicio del primer párrafo. Sí, solo eso. ¿Te das cuenta que es algo muy sencillo de hacer?

La imagen del test visual

Cada silueta que aparece en la imagen (hay cuatro en total) es diferente. Ninguna se parece a la otra. Dicho todo ello, te recomiendo que pienses bien en tu respuesta. Además, te comento que los resultados del test visual no tienen validez científica, pero no te desanimes, ya que eso no quita el hecho de que son impactantes.

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar cuatro siluetas de personas completamente diferentes. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Silueta 1:

Si te identificas con esta silueta, miras el futuro con optimismo. No te deprimes por cosas del pasado. Buscas nuevas oportunidades. Te agrada pensar que lo mejor aún no ha llegado.

Silueta 2:

Si te identificas con esta silueta, vives el momento. Por lo tanto, no miras mucho hacia adelante ni tampoco mucho hacia atrás. Para ti, solo existe el hoy. Te enfocas en lo que tienes cuando haces planes para el futuro. No estás demasiado abierto(a) a lo nuevo.

Silueta 3:

Si te identificas con esta silueta, tienes muchas expectativas para el futuro; sin embargo, varias acaban siendo irreales. Sueñas en grande.

Silueta 4:

Si te identificas con esta silueta, eres una persona que mira el futuro con miedo. Sueles estar muy atado(a) al pasado. Consideras que lo mejor ya pasó. Te cuesta mirar hacia adelante con emoción.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

