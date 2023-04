¿Te has preguntado alguna ves cómo te consideran las personas más cercanas a ti? Te has planteado la cuestión de si en realidad eres ‘un buen amigo’. Pues esas dudas acabarán al resolver el siguiente test visual. En esta prueba psicológica podrás conocer cómo te consideran tus amigos con tan solo responder qué llegaste a identificar en la imagen. Lo importante en esta prueba es que seas sincero al momento de dar una respuesta, pues de lo contrario los resultados no serán precisos.

Te daremos algunos segundos para que tus ojos tengan el tiempo necesario para identifiques algún elemento en la imagen que te compartiremos. Echa un vistazo rápido y aquello que llame tu atención, será la figura que te revelará los resultados de este increíble test visual.

El último paso en la prueba es que busques el significado de ese elemento en la lista de resultados que vamos a dejarte líneas más abajo. Si respondiste con sinceridad, te garantizamos que las revelaciones te dejarán sin palabras.

Imagen del test visual

Tienes que mirar por algunos segundos la imagen y lo que tus ojos capten te guiará hacia los resultados. | Foto: chedonna

Resultados del test visual

Viste un barco a toda vela: los barcos son un símbolo muy fuerte de viaje, cambio y crecimiento. Esto en general es muy positivo pero quizás en el test del buen amigo sea un síntoma de algo mucho más profundo y complicado. Probablemente eres un buen amigo la mayor parte del tiempo... ¡incluso si los demás sienten que son solo “peones” o figuras de fondo en tu vida! A menudo te encuentras demasiado centrado en ti mismo para entender que otros están sufriendo o pueden necesitar tu ayuda o una mano amiga. Eres una persona concreta y enfocada, con objetivos claros y necesidades bien explicadas: ¡no te importa pedir algo si lo necesitas!

Has visto una rosa: sabemos muy bien que las rosas son un símbolo de pasión y, por lo tanto, te hacen pensar inmediatamente en el amor romántico. Viste una rosa gigante en la foto y realmente no pudiste evitarlo. ¡De hecho, fue difícil para ti ver el barco debajo! No, no te preocupes: no estás enamorado de tus amigos... ¡al menos no en ese sentido! La prueba del buen amigo nos dice… ¡bueno, que eres un muy buen amigo! Eres una persona que se preocupa por los demás, pero no es una forma de decir: ¡realmente estás involucrado en la vida de tus amigos y tienes un respeto especial por ellos!

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un test visual?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea, va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

