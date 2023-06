Prepárate porque ahora tienes la posibilidad de conocer qué emoción domina tu vida. Lo sabrás siempre y cuando participes en el test visual de aquí, que es una prueba que ha gustado bastante a varios usuarios, así como “la que muestra un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que determina si eres un líder innato, de acuerdo al tamaño de tu mano”.

En este test visual se te pide que elijas un árbol entre todos los que aparecen en la imagen de más abajo. Puedes escoger el que más te guste. No hay ningún problema con eso. El detalle es que sí o sí debes hacerlo para que recibas la información que te recalqué en el primer párrafo. Si te quedó claro lo que tienes que hacer, ¡adelante!

Observa la imagen y elige un árbol

No hay muchos árboles en la imagen del test visual. Si observas la ilustración, te darás cuenta que solo se ha dibujado cuatro. Participar en esta prueba es sumamente fácil. No dejes pasar esta oportunidad. Los resultados de la misma vienen después. Ojo que son impactantes, pero no poseen validez científica.

Esta imagen muestra cuatro árboles. Ninguno es igual. Todos son distintos. (Foto: namastest.net)

Conoce los resultados del test visual

Árbol 1:

Si elegiste este árbol, la melancolía es la emoción que domina tu vida. A veces, dices “todo el pasado fue mejor”. No puedes evitar sentir nostalgia cuando ves hacia atrás. El futuro te abruma un poco.

Árbol 2:

Si escogiste este árbol, el entusiasmo es la emoción que domina tu vida. Tienes muchas ganas de afrontar los retos que se te presentan. La energía predomina en ti. Jamás te faltan las alegrías y el buen humor. Puedes llegar a tomar decisiones un poco apresuradas.

Árbol 3:

Si elegiste este árbol, la ansiedad es la emoción que domina tu vida. Siempre piensas en las cosas. Estás atento(a) a todo lo que pasa. Sueles estar preocupado(a).

Árbol 4:

Si escogiste este árbol, eres una persona amable y empática. Te es sencillo tratar a la gente. Te domina la emoción que tiene que ver con cuidar a los demás. Te adaptas a cualquier entorno.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

