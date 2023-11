Las relaciones hoy en día se caracterizan por tener lealtad de ambas partes; sin embargo, no todos los panoramas se presentan de la misma forma. El test visual de hoy consta de dos perspectiva distintas con respuestas que también poseen significados nada parecidos. La misión es responder solamente con lo primero que veas: puede ser un cisne o una ardilla. Desde ya, te voy advirtiendo que la prueba puede ser un generador de conflictos emocionales, ya que puedes estar de acuerdo o quizá no. No existe tiempo límite alguno para resolver, pero la ansiedad de ir párrafo abajo y conocer la resolución será determinante en el proceso. ¿Estás listo para enterarte todos los resultados?

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres alguien infiel. (Foto: El Heraldo)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el cisne...

Si este animal llamó tu atención, significa que eres una persona muy centrada. Nunca tomas decisiones apresuradas, dedicas tiempo necesario para analizar bien todas las opciones. Te cuesta dejar atrás experiencias que lo marcaron en el pasado y ello lo arrastran en la actualidad. Casi siempre eres buen compañero. Su principal problema es que les cuesta asumir compromisos a largo plazos. No van con vueltas, en sus relaciones son blanco y negro y ante la menor duda, cortan por lo sano. Tienes los pies bien arraigados al suelo y te basas en la lógica.

Si viste primero la ardilla...

Eres alguien muy obstinado y testarudo. Cuando algo entra a tu cabeza, es muy difícil que te hagan cambiar de opinión. Eres muy organizado y pasional con todo lo que realizas. A veces se esconden detrás de las redes sociales o el celular para no tener que interactuar frente a frente con esa otra persona por la cual sienten algo. De igual manera, deben expresar sus sentimientos más seguido y sin problemas para que la otra persona no tenga que estar adivinando qué le pasa. Pones mucho empeño y dedicación en lo que emprendes. Eres una persona que prefiere la soltería, que le cuesta las relaciones o expresar sus sentimientos.

Te recomiendo ver este video

Mira aquí la imagen del test de personalidad que revelará tus mayores miedos.