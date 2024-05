Descubrir tu verdadera personalidad puede convertirse en un viaje fascinante camino al autoconocimiento. Dicho todo lo anterior, te comparto un test visual que te encaminará a saber si eres una persona que sufre de inseguridades, reflejándolo en tus entornos cercanos. Si tienes todas las ganas de participar, todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen principal de la nota y responder qué fue lo primero que viste: ¿una manzana o un rostro? Recuerda que cada persona es única, y lo que te funciona a ti puede no ser lo mismo para los demás, por lo que no podrás descifrar una respuesta correcta de carácter universal. Sigue explorando, cuestionando, y sobre todo, sé original contigo mismo. La prueba no tiene tiempo límite alguno, pero las ganas de ir con la verdad te llevarán a correr párrafos abajo para enterar cuál es la solución. No es nada complicado al jugarlo porque a mí me tomó menos de 2 minutos en resolverlo y obtuve una valiosa información que me dejó totalmente perplejo.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona insegura. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero una manzana...

Eres una persona muy insegura. Tienes mucho potencial y muchas veces el miedo a que las cosas no salgan a la perfección te impide que concretes las brillantes ideas que tienes en tu cabeza. Te cuesta tomar decisiones y siempre recurres a alguien cercano que te ayude a hacerlo. Con facilidad te ahogas en un vaso de agua y tu ansiedad te juega malas pasadas con frecuencia. Debes aprender a disfrutar más y relajarte.

Si viste primero los rostros...

Te destacas por ser alguien muy alegre y tranquilo. Detestas las discusiones y los malos tratos, prefieres quedarte callado para evitar entrar en conflictos. Tu familia es lo más importante que tienes en la vida y eres capaz de dar todo por ellos. No te gusta prejuzgar a la gente y con frecuencia te pones en los zapatos del otro para entender lo que está viviendo.

Te recomiendo ver este video

¿Te encuentras en una relación amorosa? este reto visual revelará cuál es tu mayor debilidad como pareja.