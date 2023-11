Es increíble que existan test visuales capaces de exponer la verdadera manera de ser de uno. Realmente me sorprende. Hoy te presento uno así. Para que te conozcas mejor, solo tienes que seleccionar uno de los huevos que aparecen en la imagen de abajo. ¿Algo fácil de hacer? ¡Por supuesto que sí!

Tu elección debe estar basada en tus gustos. Es decir, el que más te agrade es el que debes escoger. No otro. Toma la decisión cuando quieras porque no hay un límite de tiempo establecido. En el momento en que te sientas listo(a), leerás los resultados de la prueba. No te preocupes.

La imagen del test visual

Los cuatro huevos que hay en la imagen del test visual son distintos. ¿Por qué digo eso? Por el diseño y el significado que tiene cada uno. Habiéndote recalcado ello, ¡adelante! Selecciona el que más te guste. La prueba te encantará, a pesar de no poseer validez científica. ¡No olvides compartirla con tus familiares y amigos!

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro huevos diferentes. Debes escoger uno. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Huevo 1:

Si seleccionaste este huevo, eres una persona compleja, pero encantadora a la vez, al punto de ser amada y admirada. Sabes qué hacer para conseguir lo que quieres.

Huevo 2:

Si elegiste este huevo, siempre dices lo primero que piensas. Eres una persona muy franca, optimista y agradable. Paras feliz.

Huevo 3:

Si seleccionaste este huevo, eres una persona sincera, que trata bien a los demás. Siempre te muestras tímido(a). Te falta más confianza en ti mismo(a).

Huevo 4:

Si elegiste este huevo, consideras que el trabajo es lo más importante. Eres una persona fría y cerrada. No confías fácilmente en los demás.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

