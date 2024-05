Yo siempre he pensado que toda persona debe andar por el mundo sabiendo lo que tiene y lo que le falta. Si tú no sabes lo que necesitas en este momento de tu vida, debes participar en el test visual que motivó esta nota de Depor. Antes de sumarme a la prueba, creía que iba a perder mi tiempo, pero estaba equivocado(a) porque acabé ganando información útil y de una manera muy fácil, ya que solo necesité escoger uno de los planetas que aparecen en la imagen de abajo. ¿Quieres conocer cuál seleccioné? Pues el que más me llamó la atención. Mira bien la ilustración antes de tomar una decisión porque luego no habrá marcha atrás. Solo cuentas con una oportunidad.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar 8 planetas en total. Ninguno es igual a otro. Como no hay un límite de tiempo para escoger, no te apresures. Relájate. Con respecto a los resultados de la prueba, tengo que recalcarte que ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar 8 planetas. Elige uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Planeta 1:

Si seleccionaste este planeta, te falta descansar, ya que se te están acabando las fuerzas.

Planeta 2:

Si escogiste este planeta, te falta un poco de romance. No estaría mal coquetear con alguien.

Planeta 3:

Si seleccionaste este planeta, te falta compartir con tus seres queridos. Estás cerca de la depresión.

Planeta 4:

Si escogiste este planeta, te falta confianza en ti mismo(a). Debes mejorar tu autoestima.

Planeta 5:

Si seleccionaste este planeta, te falta un cambio de aire.

Planeta 6:

Si escogiste este planeta, te falta aventura. Necesitas tener nuevas experiencias.

Planeta 7:

Si seleccionaste este planeta, te falta aprender a organizarte mejor. Aleja a la pereza de ti. No te rindas.

Planeta 8:

Si escogiste este planeta, te falta sentir la presencia de un amigo fiel a tu lado.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 test visuales donde tienes que elegir algo para recibir información importante

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.